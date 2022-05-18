بشرى وتحذير من مستشار الرئيس: كورونا سينتهي وسيظهر فيروس جديد بعد عامين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن فيروس كورونا سينتهي وسيظهر فيروس جديد بعد عامين، والإلتهاب الكبدي الوبائي مرض جديد 100%، وأوضح أنه لا يمكن تطبيق سيستم دائم على المريض ونفضل دائما التعامل مع المريض وصرف العلاج من خلال روشتة، والأمر يحتاج الى رؤية جادة لإيقاف الإسراف فى التعامل مع الأدوية.

وأشاد «تاج الدين» بدور الدولة المصرية في التعامل مع جائحة فيروس كورونا.

أضرار المضادات الحيوية

وتابع مستشار الرئيس للشؤون الصحية على هامش المؤتمر الهيئة العامة للرعاية الصحية بالتعاون مع إحدى الشركات الدوائية للإعلان عن أضرار المضادات الحيوية، قائلا : «الإسبرين من أكثر الأدوية الخطيرة التى يتم الإسراف فيها».

ولفت «تاج الدين» إلى أنه على المواطنين عدم الإسراف فى استخدام المضادات الحيوية ويجب المتابعة مع الطبيب المشرف على الحالة، لأن كل مريض يختلف عن الاخر في عدد الجرعات والحالة المرضية والتاريخ المرضي له.

وقال مستشار الرئيس: «مصر فيها مواطنين بيتعبوا ومش بياخدوا دوا، ومش كل حالة زي التانية عشان كدا بنقول روحوا للدكاترة توصف الجرعة الصح وميعادها الصح».

لا يمكن وصف مصر بأنها أكثر الدول المسرفة فى استخدام المضادات الحيوية

وأضاف «تاج الدين» أنه لا يمكن وصف مصر بأنها أكثر الدول المسرفة فى استخدام المضادات الحيوية، لافتا الى أن مصر دولة قوية واستطاعت القضاء على شلل الأطفال والبلهارسيا وفقا لما أقرته منظمة الصحة العالمية

وأشار مستشار الرئيس للشؤون الصحية، هناك 10 امراض تسبب الوفاة على مستوى العالم منها 4 تخص الجهاز التنفسي لذلك علينا الحذر من استخدامات المضادات الحيوية والتعامل مع المضادات الحيوية كما تم التعامل مع بروتكول علاج كورونا.

وعن الوضع الوبائي لفيروس كورونا فى مصر، قال مستشار الرئيس للشؤون الصحية، الوضع الوبائي للفيروس يشير الى الإنخفاض الكبير في اعداد اصابات فيروس كورونا وارتفاع معدلات الشفاء من الفيروس، مطالبة المواطنين بالحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي من خلال الحصول على اللقاح واتباع الإجراءات الإحترازية اللازمة