مستشار الرئيس يكشف حقيقية تسبب كورونا في الإصابة بالتهاب كبدي غامض

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الوضع الوبائي في مصر بخصوص جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» مطمئن للغاية، فالحالات قليلة، والحالات الشديدة قليلة للغاية، فضلًا عن أن منظومة التطعيم تسير بشكل جيد، والدولة تعمل على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، في الوقت ذاته الذي تشهد فيه دول شرق أسيا وأمريكا والاتحاد الأوروبي زيادة كبيرة في إصابات كورونا.

يجب تطعيم 70% من المواطنين للوصول لمناعة مجتمعية

أضاف «تاج الدين»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الالتهاب الوبائي ظهر في بريطانيا ولم يتم إثبات هذه الالتهاب ناتج عن فيروس كورونا، معتقدا أنه فيروس جديد نتيجة استخدام بعض الأدوية، وأعراضه هي ارتفاع لأنزيمات الكبد وفشل كبدي، وفيروس خطير يصيب الأطفال، مؤكدًا أن التطعيم ضد كورونا مهم جدا، ويعطى مناعة ضد الحالات الشديدة والشديدة جدا ويقلل نسبة الوفاة والعناية، ويجب تطعيم 70% من المواطنين للوصول لمناعة مجتمعية.

أشار مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إلى أنه من المهم أولا الحصول على جرعتين من اللقاحات، فاللقاح يؤدى إلى زيادة مناعة وحماية كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والجرعة الثالثة بعد 6 أشهر، وهناك تقارير بحثية تقتصر الجرعة الثالثة على 3 أشهر لأصحاب الأمراض المزمنة، والجرعة الرابعة سيتم معرفة أمرها وموعدها بعد دراسة إكلينيكية وموقفنا الوبائي.

مجموعة من الدول شهدت تسجيل إصابات بالالتهاب الكبدي الوبائي

وأوضح أن مجموعة من الدول شهدت تسجيل إصابات بالالتهاب الكبدي الوبائي مجهول المصدر «غامض»، أبرزها المملكة المتحدة، منوهًا بإصابة 400 طفل بالمرض حتى الآن، والإصابات بعضها حالات شديدة، تشهد التهابًا شديدًا وفشلًا كبديًا، لافتًا أن التهاب الكبد الغامض غير مصنف ضمن أنواع الفيروسات الكبدية المرصودة، نافيًا وجود علاقة بين الالتهاب الكبدي وفيروس كورونا أو تحوراته أو اللقاحات الخاصة به.