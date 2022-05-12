مستشار الرئيس للصحة: 10 مليارات جنيه تكلفة إنهاء قوائم الانتظار حتى الآن

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إنّ مبادرة إنهاء قوائم الانتظار طيبة جدا وناجحة، واستفاد منها ملايين المواطنين من ذوي الأمراض المزمنة، أو الموجودين بقوائم الانتظار للعمليات الجراحية، لافتا إلى أنه حتى الأسبوع الماضي، تم إنفاق 10 مليارات جنيه عليها.

أضاف عوض تاج الدين، في مداخلة هاتفية عبر شاشة DMC، أن بعض الحالات كانت في حاجة إلى جراحات في القلب أو المخ أو العظام وغيرها، مؤكدًا ان هذه المبادرة ساهمت في رفع المعاناة عن عدد كبير جدا من المرضى والمواطنين، وهو ما ينعكس إيجابيا على المريض وأسرته.

تقرير أسبوعي أمام الرئيس السيسي

كشف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى تقريرا كل أسبوع، عن الأداء في منظومة إنهاء قوائم الانتظار، ومدى الإنجاز فيها، مشددًا على أن التدخل الطبي التشخيصي والعلاجي، يساهم كثيرا في الحد من المشكلات والتداعيات الخاصة بالأمراض، مشيرًا إلى أنّ المرض كلما اُكتشف مبكرا، أمكن عمل تدخل طبي سريع، وتقل تداعياته.

إصابات كورونا قليلة جدا

تطرق عوض تاج الدين، إلى الوضع الوبائي لانتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن عدد الإصابات قليل جدا، سواء الحالات التي تُرصد رسميا، في المراكز الطبية أو المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، أو المستشفيات الجامعية، كما أنّ معظم الإصابات أعراضها بسيطة.

تطعيمات لقاح كورونا

وأشار مستشار الرئيس إلى أنّ نسب التطعيم بلقاح كورونا جيدة، ووصلنا إلى أرقام كنا نتمنى أن نصل إليها، مؤكدا أن اللقاحات تساهم في تقليل شدة الحالات وتقلل الانتشار، إذ استطاعت الدولة المصرية أن توفر حجما كبيرا من الجرعات، وكل أنواع اللقاحات موجودة في مصر، وهو ما دعمه الرئيس السيسي والحكومة وعلاقات مصر القوية مع الخارج.