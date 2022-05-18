محمد رمضان عن اختيار اسم «بلالين» لأغنيته الجديدة: «جزء من حياتنا»

أعلن الفنان محمد رمضان خلال فيديو نشره عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، منذ قليل، طرح أغنيته الجديدة «بلالين» على أنغامي.

كما كشف محمد رمضان عن سبب اختيار اسم بلالين لأغنيته الجديدة، قائلا: «البلالين جزء لا يتجزأ من حياتنا معانا في الفرح والمناسبات السعيدة، ومش موجودة في المناسبات الصعبة، أغنية بلالين بهديها لكل البلالين اللي أنا نفختهم في حياتي من وأنا عيل صغير لحد النهاردة، كل صيف وأنتوا طيبين».

كلمات أغنية بلالين

وتقول كلمات الأغنية: «بلالين أنتوا بلالين.. بلالين منفوخين في الهوا».

قصة مسلسل المشوار

وشارك الفنان محمد رمضان في السباق الرمضاني 2022 بمسلسل المشوار، الذي حقق مشاهدات عالية خلال السباق الرمضاني.

وشارك رمضان في البطولة عدد من نجوم الفن؛ أبرزهم: دينا الشربيني، أحمد صفوت، ندى موسى، سامي مغاوري، أحمد مجدي، وبيومي فؤاد، وهو من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

وتدور أحداث المسلسل حول ماهر الشاب البسيط الذي يضطر إلى ترك بلده والهروب بصحبة زوجته وابنه بسبب مطاردتهم من قبل رجل أعمال، وتتوالي الأحداث في إطار تشويقي.