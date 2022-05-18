متحدث «الوزراء» يكشف أسباب قرار مد إعارات وإجازات العاملين بالخارج

قال السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، يجري تطبيقه لمدة 5 سنوات ثم يعاد النظر فيه، موضحًا أنه سيجري إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة دون حد أقصى، كما أن أي مواطن يعمل في الخارج، ويريد مد الإجازة عاما إضافيا، عليه أن يرسل الطلب مباشرة أو من خلال توكيل لزميل له بمد الإجازة لجهة العمل، وتنظر جهة العمل في الطلب وتوافق عليه خلال 15 يوما.

الهدف من القرار المساعدة في الحفاظ على عمل المصريين في الخارج

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، ويعرض على قناة «TeN»، أن الهدف من القرار المساعدة في الحفاظ على عمل المصريين في الخارج واستكمال أعمالهم دون أي منغصات، مشيرًا إلى أن المصري في الخارج هو سفير لبلاده وتحويلات المصريين في الخارج أهم مصدر للعملات الأجنبية، التي تحرص الدولة المصرية دائمًا على استدامتها من أجل تنشيط الاقتصاد المصري.

العامل بالخارج لن يفقد وظيفته في مصر

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن العامل بالخارج لن يفقد وظيفته في مصر، وحال حاجة جهة العمل الماسة لموظف بديل يمكنها التقدم بطلب لجهاز التنظيم والإدارة لتقديم موظف بديل مؤقت لها، وهذا لا يعني أن الموظف في الخارج قد وظيفته طالما أن جهة العمل وافقت على طلب الإجازة.