عبدالله السناوي: الدعوة للحوار السياسي ليست جديدة على مصر «بدأها ناصر»

قال الكاتب الصحفي والمفكر السياسي عبدالله السناوي، أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان له حواران سياسيان أثناء فترة حكمه، فالدعوة إلى الحوار السياسي ليست أمرا جديدا في مصر، وكذلك فعل الرئيس أنور السادات، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي في بداية عام 2016 أجرى حوارا مع المثقفين، وتم وضع تصور لإجراء عدة حوارات مع فئات مجتمعية مستمرة، وكان مستوى الحوار مع المثقفين مهما، وخرج بتوصيات مهمة، ويمكن استرجاع هذه الحوارات لمصر أخرى مع المجالس المتخصصة والشخصيات العامة من أجل إنتاج قرارات يمكن التوافق عليها.

دعوة الحوار السياسي منتج للاستقرار في مصر

وأضاف «السناوي»، خلال حواره مساء اليوم الأربعاء، على فضائية «Extra News »، ويقدمه الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، أن دعوة الحوار السياسي منتج للاستقرار في مصر ويجب الاستمرار في الحوار لأن هذا سيتيح للجميع الحديث أيان كانت خلافات نظام الحكم، موضحا أنه يجب إيجاد تفاهمات والتعريف بحجم التحديات من أجل يكون للأشخاص أمل في المستقبل، مؤكدا أن أحد العيوب الجوهرية في نظام الرئيس جمال عبد الناصر هي الحرية، لأنه حقق عدالة اجتماعية ولكن الحرية كانت أزمة بالنسبة له.

نفسي في جمهورية دستورية

وأوضح الكاتب الصحفي والمفكر السياسي، أنه يجب تعظيم الإيجابيات وحل السلبيات في إطار دستوري، لافتا إلى أن هناك أزمات في الحرية والأمن الاجتماعي والرؤية الخارجية، ويجب تجديد النشاط في هذه المجالات، لافتا إلى أن مصر تحتاج لتعديل قانون الحبس الاحتياطي، وأن يكون ذلك على مقدمة الحوار، متابعا: «نفسي في جمهورية دستورية، الأمن يلتزم مهامه الدستورية، والناس تلتزم بالقانون وتتحاسب بيه».