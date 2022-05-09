18 مايو.. انعقاد الاجتماع الأول للجنة الحوار الوطني السياسي بالوفد

قرر الأستاذ الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد عقد الاجتماع الأول للجنة الحوار الوطني السياسي يوم الأربعاء الموافق 18مايو الجاري، في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

ويتولى معهد الدراسات السياسية والاستراتيجية بالحزب تنظيم عمل اللجنة وترتيب جدول أعمالها وإخطار أعضاءها بموعد الاجتماع.

لجنة الحوار الوطني السياسي

وكان الأستاذ الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة من المتخصصين وأصحاب الخبرات لإعداد تصور حول ورقة العمل التي سيتقدم بها حزب الوفد إلى الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش إفطار الأسرة المصرية.

وضم تشكيل اللجنة.

الأستاذ الدكتور عبد السند يمامة رئيسا.

الدكتور مصطفى الفقي نائبا للرئيس.

الدكتور هاني سري الدين عضوا.

الدكتور ياسر الهضيبي عضوا.

المهندس حسين منصور عضوا.

الأستاذ عصام شيحة عضوا.

الأستاذ رضا إدوارد عضواز

المهندس ياسر قورة عضوا.

الأستاذ ماجدة النويشي عضوا.

الأستاذ عصام الصباحي منسق عام.

الأستاذ شريف عارف سكرتير اللجنة.