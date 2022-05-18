«الديهي» عن طرد محمد ناصر ومعتز مطر من تركيا: مناديل رميت بسلة قمامة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن محمد ناصر، كتب في تغريدة له عبر موقع «تويتر»: «لا ينكر الفضل إلا جاحد.. شكرًا للأرضِ الطيبة التي احتضنتنا 8 سنوات.. شكرًا تركيا، والآن إلي أرضٍ أُخرى.. وأرضُ اللهِ واسعة»، معلقًا: «أنت جاحد لأنك أنكرت فضل مصر عليك، وتركيا احتضنتك 8 سنوات، نسيت أن مصر احتضنتك أنت وعائلتك منذ أن كنت نطفة، لكنك جاحد وقليل الأصل»، موضحًا أن دور محمد ناصر ومعتز مطر في تركيا انتهى وتم طردهم.

محمد ناصر إما يتوجه لإنجلترا أو أيرلندا أو كندا

أضاف «الديهي»، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN»، اليوم، أن محمد ناصر ومعتز مطر كانا عبارة عن «منديل» تم استخدامه ثم رميه بسلة المهملات، موضحًا أن محمد ناصر إما سيتوجه لإنجلترا أو إيرلندا أو كندا، بينما معتز مطر الجزء الآخر من الخلية المسمومة، الذي يصرخ دائمًا بصوت شيطاني سبق ناصر لبريطانيا، إذ علق على تصريحات ناصر: «فتح الله لك المشارق والمغارب.. ولا أخرس الله لك صوتاً في الحق أبدًا.. دمت حرا.. الله غالب»، متوقعًا أن يلتقوا الاثنين في بريطانيا.

دولة بحجم مصر لا يمكن تكون موجودة دون أعداء

أردف الإعلامي نشأت الديهي، لناصر ومطر: «فضح أمركم، أنتم عبارة عن مناديل استخدمت، وتم رميها بسلة قمامة قذرة تتناسب مع أشكالكم وأطواركم وأفعالكم، أنتم أبواق الشيطان في هذا الزمان»، مؤكدًا أن دولة بحجم مصر لا يمكن أن تكون موجودة دون أن يكون لها أعداء، فالضعيف والفاشل ليس له أعداء، ولكن الشجرة المثمرة لها أعداء.