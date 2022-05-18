«تعليم دمياط»: تجهيز 30 استراحة لمراقبي امتحانات الثانوية والدبلومات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط عن جاهزية استراحات رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين لامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية بجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

تجهيز 10 استراحات للنساء و20 للرجال

وأكد خالد خلف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن المديرية جهزت 30 استراحة للمعلمين، منها 10 استراحات خاصة بالسيدات من مراقبي امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2022، بالإضافة إلى تجهيز 20 استراحة للمراقبين من الرجال، مشيراً إلى أنه تم تجهيزها على أعلى مستوى، وتهيئة المناخ المناسب لهم أثناء فترة إقامتهم بمحافظة دمياط، وأن جميع الاستراحات تحت الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة.

تجهيز استراحات المراقبين بكافة سبل الإعاشة

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم تشكيل لجنة برئاسة أحمد السؤالي، مدير إدارة التوجية المالي والإداري، للعمل على تجهيز استراحات المراقبين بكل سبل المعيشة، لتوفير الراحة للمراقبين باللجان داخل المحافظة، والتأكد من إعدادها إعداداً جيداً بما يليق بالمعلم، لافتاً إلى مراعاة أن تكون الاستراحات قريبة من مواقع لجان الامتحانات، وتوفير جميع الإمكانيات للمراقبين بهذه الاستراحات، من كهرباء وإنارة وتوفير بوتاجاز وثلاجة بكل استراحة، ومراوح بكل غرفة من غرف الاستراحات، وغيرها من التجهيزات التي تتيح إقامة جيدة تليق بالمعلمين، وتم الانتهاء من تجهيزها تماما ومستعدة لاستقبال المشاركين.

29 مايو بدء امتحانات الدبلومات الفنية

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2022 التيرم الثاني (صناعي – تجاري – زراعي)، وحددت موعد امتحانات الدبلوم الفني والثانوية الفنية، من المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم 29 مايو القادم، وتستعد كل اللجان لاستقبال الطلاب في ظل إجراءات أمنية مشددة بسبب جائحة كورونا، للحفاظ على سلامة العاملين بالمنظومة التعليمية والطلاب.