حرمان 14 طالبًا من امتحان مادة العلوم.. وإحالة ملاحظين للتحقيق في دمياط

تفقد اليوم الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، لجنتي امتحانات الشهادة الاعدادية بإدارة كفر البطيخ التعليمية لمتابعة سير العملية الإمتحانية.

وتفقد «خلف» لجنة مدرسة الإعدادية بنات لمتابعة سير العمل بالامتحانات، إذ يؤدي الطلاب اليوم، امتحانات مادة العلوم، كما تابع الوضع العام للجان الامتحانية، واطمئن من الطلاب على خلو ورقة الأسئلة من أي مشكلات فنية.

كما تفقد وكيل الوزارة، لجنة كفر البطيخ تعليم أساسي، بعد أن رصدت غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، عدة شكاوى خاصة بانضباط اللجان وتجمع أولياء الأمور خارجها.

رصد 14 حالة غش

وخلال جولته، رصد «خلف» بنفسه عدد 14 حالة غش عن طريق التليفون المحمول وورق كتب يحتوي على إجابات أسئلة الامتحان، ووجه بعمل محاضر غش لهؤلاء الطلاب وتحويلها للشئون القانونية بالإدارة، والتي قررت بدورها حرمان الطلاب من امتحان اليوم، واعتبار إلغاء الامتحان في المادة المشار إليها رسوبًا، ويطبق في شأنها القواعد المنظمة للدور الثاني، وإحالة الملاحظين في تلك اللجان للتحقيق.

وشدد «خلف» على تحقيق الانضباط الكامل بدءًا من البوابة الخارجية للجنة، ومنع السماح بدخول التليفونات للطلاب والملاحظين داخل اللجنة، بالإضافة إلى العمل على توفير مناخًا ملائمًا لإجراء الامتحانات بسهولة ويسر وبشكل يليق بتعليم دمياط، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تهاون أو مساس بأعمال الإمتحانات.

فرض الانضباط الكامل داخل اللجان

جاء ذلك تطبيقًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمتابعة سير العملية الامتحانية للشهادة الإعدادية، والعمل على فرض الانضباط الكامل داخل اللجان.