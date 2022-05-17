وظائف حكومية شاغرة في محافظة دمياط.. الشروط والمستندات المطلوبة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن حاجة محافظة دمياط لشغل وظيفتي مدير عام الإدارة العامة للشؤون الهندسية، ومدير عام الإنتاج والشؤون الاقتصادية بديوان عام المحافظة.

وتوضح «الوطن» تفاصيل شغل الوظائف المطلوبة من خلال إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشؤون الهندسية

الجهة طالبة الإعلان: محافظة دمياط

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية: الوظائف القيادية

بداية الإعلان: 2022/05/17

نهاية الإعلان: 2022/06/16

العدد المطلوب: 1

وتقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة العامة للشؤون الهندسية بالهيكل التنظيمي لمجلس المدينة، من المستوى المتميز «دمياط - فارسكور».

الشروط والمهارات المطلوبة لشغل الوظيفة

وتتضمن الشروط والمهارات المطلوبة لشغل الوظيفة، الحصول على مؤهل هندسي عالي مناسب لنوع العمل، واجتياز البرامج التدريبية المتخصصة في مجال العمل، والقدرة على القيادة والتوجيه، كما تتطلب الوظيفة قضاء مدة بينية قدرها عام في المستوى الوظيفي الأول «أ»، أو قضاء مدة كلية قدرها 17 عاما تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

المستندات المطلوبة لشغل الوظيفة

1 - بيان الحالة الوظيفية معتمد من جهة العمل، موضحا به جميع تقارير الكفاية من تاريخ التعيين حتى التقدم لشغل الوظيفة.

2 - بيان عن أبرز إنجازاته وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها.

3 - تقديم مقترحات لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين إدارتها.

4 - 6 صور شخصية.

5 - الدورات التدريبية.

6 - شهادة قانونية تفيد عدم الإحالة للمحاكمة التأديبية.

وتسلم الطلبات والمستندات باليد للأمانة الفنية للجنة الدائمة لاختيار القيادات، ومقرها ديوان عام محافظة دمياط.

وظيفة مدير عام الإنتاج والشؤون الاقتصادية

الجهة طالبة الإعلان: محافظة دمياط

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية: الوظائف القيادية

بداية الإعلان: 2022/05/17

نهاية الإعلان: 2022/06/16

العدد المطلوب:1

وتقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة العامة لشؤون الإنتاج والشئون الاقتصادية بالهيكل التنظيمي لديوان عام محافظة دمياط.

الشروط والمهارات المطلوبة لشغل الوظيفة

وتتضمن الشروط والمهارات المطلوبة لشغل الوظيفة، الحصول على مؤهل عالي مناسب واجتياز البرامج التدريبية المتخصصة في مجال العمل والقدرة على القيادة والتوجيه، كما تتضمن الشروط قضاء مدة بينية قدرها عام في المستوى الوظيفي الأول «أ»، أو قضاء مدة كلية قدرها 17 عاما تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

المستندات المطلوبة لشغل الوظيفة

1 - بيان الحالة الوظيفية معتمد من جهة العمل، موضحا به جميع تقارير الكفاية من تاريخ التعيين حتى التقدم لشغل الوظيفة.

2 - بيان عن أبرز إنجازاته وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها.

3 - تقديم مقترحات لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين إدارتها.

4 - عدد 6 صور شخصية.

5 - الدورات التدريبية.

6 - شهادة قانونية تفيد عدم الإحالة للمحاكمة التأديبية.

وتسلم الطلبات والمستندات باليد للأمانة الفنية للجنة الدائمة لاختيار القيادات، ومقرها بديوان عام محافظة دمياط، «الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية»، من أصل و7 ملفات خلال شهر من تاريخ الإعلان.