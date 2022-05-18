المهرجان القومي للمسرح المصري ينعى المخرج عبد الرحمن الشافعي

نعت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته الخامسة عشرة برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، المخرج عبد الرحمن الشافعي، الذي رحل مساء، اليوم، الأربعاء 18 مايو عن عمر يناهز 83 عاما، بعد معاناة مع المرض.

قال الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، إن المخرج الكبير عبد الرحمن الشافعي، من المخرجين الكبار الذين لهم بصمة كبيرة على المسرح المصري، وكان له اتجاها ومنهجا خاصا في المسرح الشعبي، وإسهاماته الكبيرة في تأسيس فرقة النيل للآلات الشعبية والتابعة للثقافة الجماهيرية، وكانت تتسم بأنها تستلهم الموسيقى والتراث الشعبي، وتقدمه من خلال رؤية فنية للمخرج عبد الرحمن الشافعي، وكان أول مديرا لمسرح السامر.

عبد الرحمن الشافعي

يذكر أن، المخرج المسرحي عبد الرحمن الشافعي من مواليد عام 1939 بمحافظة الشرقية، مارس هوايته المسرحية أثناء دراسته بالمرحلة الثانوية، فكون فرقة شعبية مسرحية كانت تقدم عروضها في الموالد، تخرج في كلية الحقوق جامعة عين شمس، ثم التحق بشعبة المسرح العالمي.

وفي عام 1963 اُنتدب للمسرح الحديث ثم للفرقة الغنائية الاستعراضية عام 1967، وكون فرقة الغورى، وأخرج لها عدد من الأعمال منها «ياسين وبهية»، و«آه يا ليل يا قمر»، و«أدهم الشرقاوي».

أبرز أعماله لمسرح السامر

عُين أول مدير لمسرح السامر في سبتمبر 1971، فأخرج لفرقه السامر مجموعة من السير الشعبية أهمها على الزيبق، شفيقة ومتولي، السيرة الهلالية، عاشق المداحين، منين أجيب ناس، مولد يا سيد، الشحاتين، حكاية من وادي الملح، حصل علي جائزة الدولة التشجيعية عام1985 عن إخراجه لعرض السيرة الهلالية، الى جانب العديد من الجوائز الأخرى والتكريمات.