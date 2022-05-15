عروض مسرحية لفرق قصور الثقافة بالمنيا.. وأشرف عتريس: فرصة كبيرة للمتعة

تجهز الفرق المسرحية التابعة لقصور الثقافة، مجموعة من العروض بالمنيا خلال الفترة المقبلة، وتستعد الفرقة القومية بالمنيا لتقديم عرض «قضية أنوف» من الأدب العالمي.

العرض إخراج عماد التوني ديكور مينا صفوت كيروجراف يحيى عبد العليم موسيقى وألحان عصام الشاذلي أشعار أشرف عتريس، بطولة ياسر فؤاد ومحمد سميرالكردي ومجدي أبو زيد وهويدا محمد وليلى قطب وحسام الدين مصطفى وماهر بشرى وعثمان محمد وإنجي عبد الرحمن وسامية أحمد وأمل محمود وعلي عبد الله، محمد حمكشة وسيد حسني وهاجر سيد.

حمدي طلبة مع فرقته عرض «بر- مجد»

وفي بني مزار، يقدم المخرج حمدي طلبة مع فرقته عرض «بر- مجد» تأليف وإشعار إسلام فرغلي، ألحان محمد فتحي عبد الوهاب، مخرج مساعد الفنان محمود الشوكي.

أما فى مغاغة تقدم فرقة مغاغة مع المخرج محمد جمعه عرض «مستورة» تأليف محمد سيد عمار ألحان مدحت نظير، فيما تقدم فرقة أبو قرقاص المسرحية عرض «أحلام شامة»، عن سيرة سيف بن يزن، من تأليف محمد عبد المعطى، أشعار أشرف عتريس موسيقى وألحان ياسر سمير، ديكور مروة همام بطولة علاء النعمانى ، احمد القشيرى ،حسام البحيرى ، وجيل جديد من شباب النوادى والورش الفنيةادارة مسرحية اسامه ابو النجا اخراج الفنان اسامه طه.

وفى ملوى تقدم الفرقة عرض «قضية ذهب الحمار»، تأليف سعيد حجاج، ومن إخراج رأفت ميخائيل ديكور وأزياء ماجد صفوت بطولة مرام جمال، مصطفى تيتو، مصطفى جمال، وائل مجدي، هايدي رستم، هاني سيد، صفاء خليل، محمود سيد.

عتريس: عروض فنية قوية تعيد المجد للمسرح المنياوى

وفى سمالوط يقدم المخرج عماد عيد نص «حكايات فرحانة» من تأليفه، ديكور ميرنا مدحت، موسيقى وألحان عزت شحاته بطولة عبد الرحمن أشرف، ياسمين زين، هبة موسى، محمد سلامة، إسراء عصام.

وعقب الشاعر أشرف عتريس، في تصريحات عبر «فيسبوك» ونحن نرى أن هذا الموسم فرصة كبيرة للمتعة والإمتاع وجمهور تعطش لعروض فنية قوية تعيد المجد للمسرح المنياوي.

يهدي مخرج القومية العرض الجديد الى فنانى المسرح المنياوي من الراحلين: مجدي حمادة، ياسر فاروق، محمد ناجي الكبير، ويقوم بالإخراج المساعد خالد حسن رشدي، مدير الفرقة محمد حسن أحمد، وذلك على مسرح المحافظة قريبا جدا، وسوف يتم الإعلان عن الموعد المحدد للعروض قريبا.