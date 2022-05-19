حظك اليوم برج الدلو الخميس 19-5-2022 عاطفيا ومهنيا

يحب مولود الدلو تكوين الصداقات فهو شخصية اجتماعية تحب الانخراط في المجتمع والتفاعل معه في العديد من المواقف والمناسبات والحفلات، ويحمل رجل هذا البرج بداخله الكثير من العواطف والمشاعر الصادقة تجاه الأشخاص من حوله، ويخفي الكثير من أسراره الخاصة بحياته الشخصية والعملية حتى عن أقرب الأشخاص إليه، وهذا ما يجعل الآخرين يصفونه بالغامض ولا يفهمونه كثيرا في مختلف المواقف.

صفات أنثى برج الدلو

تتميز أنثى برج الدلو بالعديد من الصفات التي تلفت انتباه الكثيرين لها مثل تمتعها بروح طفولية بريئة وعفوية كثيرا في تصرفاتها، وهي شخصية صادقة لا تستطيع الكره أو كتم الحقد بداخلها، كما تميل إلى الهدوء ولا تحب الصوت المرتفع، ويصعب انفعالها أو شعورها بالضغب، وتناقش بروية وتحاول إقناع الشخص الذي أمامها بوجهة نظرها دون توتر، كما تحب المستقبل والحياة وتنظر لمستقبلها نظرة تفاؤلية بعيدة تماماً عن التشاؤم والخوف والقلق ولا تحب الأفكار التشاؤمية.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

عليك اليوم التزام الصمت وفق نصيحة الفلك لك، كما يجب عليك التأمل ولا تتحدث عن حياتك وأفكارك وخططك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

أكدت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة للوطن، ضرورة تحكم مواليد برج الدلو في عصبيتهم اليوم خاصة بعدما يشعرون بالخيبة والملل من بعض الأشياء والمواقف.