معهد معاوني الأمن 2022.. الشروط ورابط التقديم

أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي لها نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قبول دفعة جديدة بـ معهد معاوني الأمن، لذا تستعرض «الوطن» الشروط المطلوبة للالتحاق بـ معهد معاوني الأمن ورابط التقديم فيه.

شروط التقديم بـ معهد معاوني الأمن

1 - لا تقل السن عن 19 عاما ولا تزيد على 25، وذلك في تاريخ فتح باب التقديم.

2 - يجب أن يكون المتقدم للالتحاق مصري الجنسية، ويتمتع الوالدان بالجنسية المصرية دون طريق التجنس.

3 - أن يكون المتقدم في معهد معاوني الأمن حاصلا سواء على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

4 - أن يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة.

5 - لا يكون قد سبق الحكم على المتقدم من قبل سواء بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف أو تفقده الثقة والاعتبار، في حالة ما لم يكن قد رد اعتباره إليه.

6 - لا يجب أن يكون المتقدم متزوجا أو سبق له الزواج.

7 - ألا يكون المتقدم مجنداً داخل القوات المسلحة، أو أن يكون ملحقاً للخدمة سواء بالشرطة أو أي جهة من جهات الدولة الأخرى.

8 - لا يقل طول من يرغب في التقديم من الذكور عن 170 سم، و160 سم للإناث.

9 - لا يكون سبق للمتقدم أن تم فصله سواء من خدمة الحكومة أو قطاع الأعمال أو القطاع العام، وذلك من خلال قرار أو حكم تأديبي نهائي، «في حالة لم تمض على صدور القرار أو الحكم 4 سنوات على الأقل».

10 - يتم استيفاء كافة شروط اللياقة الصحية، مع اجتياز اختبار اللياقة البدنية والسمات.

رابط التقديم في معهد معاوني الأمن.. موقع وزارة الداخلية

ويستطيع كافة الراغبين في التقديم بـ معهد معاوني الأمن من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية «خدمات معاوني الأمن»، الذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط.