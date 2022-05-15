مدبولي: مصر تحترم كل المستثمرين.. وهدفنا تأمين دخول وخروج النقد الأجنبي للبلد

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تحترم كل المستثمرين، مضيفا: «دائما هدفنا كمصر إن إحنا نؤمن أي استثمار أجنبي مباشر، أي مستثمر أجنبي مباشر هيدخل البلد من حقه في أي وقت إنه يخرج».

استراتيجيتنا تأمين حقوق المستثمرين الأجانب

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي، منذ قليل: «بالتالي في ضوء المتغيرات والظروف اللي عدينا بيه الشهريين الماضيين، والموارد اللي حصل عليها ضغط زي السلع الاستراتيجية والبترول والقمح وارتفاع أسعارهم، وقلة موارد الدولار، بعض المستثمرين الأجانب قرروا يخرجوا، فكانت الأولوية بالنسبة لنا كدولة إننا نؤمن حقوقهم عشان ده شيء مهم جدًا واستراتيجي».

مدبولي: هدفنا تأمين دخول وخروج النقد الأجنبي

وتابع رئيس مجلس الوزراء: «بأكد مرة أخرى عشان كان فيه سؤال بيقول إيه رؤيتكم في الفترة المقبلة، إحنا نؤمن بالكامل كدولة إن يبقى دائما دخول وخروج النقد الأجنبي لمصر مؤمن، فالظرف كان حاكم جدًا علينا إن إحنا نعطي الأولوية لهذا الموضوع على حساب بعض القطاعات الأخرى، ويحصل نوع من الحوكمة في التعامل مع الأمر».