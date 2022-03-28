مصدر سري يُسقط صاحب سوبر ماركت أثناء إتجاره في النقد الأجنبي

شهدت دائرة مركز البلينا، جنوب محافظة سوهاج، بتمكن ضباط مباحث الأموال العامة، بالتنسيق والاشتراك مع مديرية أمن سوهاج، من ضبط صاحب سوبر ماركت، لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون.

إخطار «أمن سوهاج» بالحادث

تعود أحداث وتفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة البلينا، يفيد بورود إشارة من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بمنطقة جنوب الصعيد، يتضمن ورود معلومات لضباط الإدارة بالإشتراك ومجموعة العمل مع إدارة البحث الجنائي بسوهاج مفادها قيام المدعو «عبده ن ا ع» 32 عامًا، صاحب سوبر ماركت، ويقيم دائرة المركز بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، من خلال تجميع العملات الأجنبية، من ذوي العاملين بالخارج والاتجار فيها خارج نطاق السوق المصرفيه بالمخالفه لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020، الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

الدفع بأحد المصادر السرية للتعامل مع المُتحرى عنه

وتم الدفع بأحد المصادر السرية للتعامل مع المُتحرى عنه، والذي استطاع كسب ثقته والإتفاق معه على شراء دولارات أمريكية منه بسعر 18.50 جنيه للدولار الواحد.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة، وبناءًا على الإتفاق المسبق مع المصدر السري، تمكن ضباط الفرع من ضبط المُتحرى عنه، حال تعامله مع المصدر السري بمدخل مدينة البلينا وبحوزته مبلغ 5000 دولار أمريكي، ومبلغ 30 دينار كويتي.

وجرى تحرير المحضر اللازم، وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.