بريد الوطن.. مَن المسئول عن وفاة مارينا صلاح سركيس؟

دقت أجراس الكنيسة، رنات متقطعة وهى ما تسمى بـ«جرس حزاينى»، لتعلن انتقال الشابة المباركة «مارينا صلاح سركيس» إلى الفردوس، زوجة الكابتن «رامز ناصف دوس» ووالدة الطفل الملاك «آدم»، ببالغ الحزن والأسى وحق الإنسانية، ودع أهالى قرية قلوصنا التابعة لمركز سمالوط المنيا وأسرة وأهل المنتقلة للفردوس الفتاة الشابة التى فارقت الدنيا داخل مستشفى عيون خاص بالقاهرة، إثر مضاعفات طبية تعرضت لها أثناء إجراء أشعة صبغة على عينها عن عمر 29 عاماً، تاركة طفلها «آدم» الذى لم يتجاوز عمره عاماً ونصف العام، والأسرة فى حالة حزن وبكاء شديد وأهالى القرية متألمون من الحزن الشديد لفراق الراحلة، طالبين فتح تحقيق عاجل يشمل النواحى المهنية والفنية والإدارية ومدى استعداد المستشفى لحدوث أية مضاعفات فى هذا الشأن.

فمن هنا نناشد النائب العام فتح تحقيق فى هذا الحادث، وعلى وزارة الصحة والأجهزة الرقابية وفريق طبى متخصص أن يقدموا بشفافية وحيادية الأسباب التى أدت للوفاة بهذه السرعة، فالأمر مخيف لجميع مرضى العيون، أصبح المرضى وأهاليهم ينظرون للمستشفيات الخاصة على أنها نوع من البزنس للتربح، نعم الحاجة للتغيير والمتابعة المستمرة على كافة المستشفيات، وهذا لتصحيح أى خلل ومعالجته قبل حدوث مشاكل، ثم تكون المحاسبة الصارمة بعدها للمقصرين، وعلى نواب مجلسى النواب والشيوخ سن قوانين جديدة لنظام تلك المستشفيات، لضمان أنها على أعلى درجات الكفاءة والجودة وعدم المبالغة فى مصاريفها.

رفعت يونان عزيز

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