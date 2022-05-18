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حسن شاكوش يتقدم بتظلم لنقابة المهن الموسيقية ويطلب العودة للغناء

كتب:

أبانوب رجائي
11:20 م | الأربعاء 18 مايو 2022
حسن شاكوش

حسن شاكوش

تقدم حسن شاكوش بتظلم إلى نقابة المهن الموسيقية، من أجل عودته إلى النقابة مرة أخرى ومن ثم العودة إلى الغناء.

حقيقة عودة حسن شاكوش للغناء

وأكد مصدر داخل نقابة المهن الموسيقية، لـ«الوطن»، أن تظلم حسن شاكوش لم يُنظر بعد، وأخبار عودته إلى نقابة المهن الموسيقية ما هي إلا شائعة يروجها البعض، وأنه سيجري النظر في التظلم خلال اجتماع مجلس نقابة المهن الموسيقية المقبل، بحضور هاني شاكر النقيب، وباقي أعضاء المجلس.

إيقاف حسن شاكوش

وكانت النقابة أصدرت قرارا العام الماضي بوقف حسن شاكوش عن الغناء، على خلفية شجاره مع رضا البحراوي، التي تصاعدت سريعا وأدت إلى معاقبة الثنائي.

ويحاول حسن شاكوش جاهدا حل أزمته مع النقابة قبل بدء موسم حفلات الصيف بالساحل والأماكن السياحية.

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