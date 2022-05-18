تفاصيل واقعة سيدة الشومة.. حبس الزوج المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات

على مدار اليومين الماضيين، كان مقطع فيديو لضرب رجل لزوجته التي عرفت إعلاميا بسيدة الشومة، هي القضية الأكثر جدلا وتفاعلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لذا تستعرض «الوطن»، تفاصيل واقعة سيدة الشومة منذ بدايتها وحتى حبس الزوج المتهم اليوم، على ذمة التحقيقات.

انتشار مقطع فيديو لضرب سيدة الشومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

انتشر مقطع فيديو من خلال موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يضرب خلاله أحد الرجال زوجته بأحد الألواح الخشبية «شومة» بشكل مبرح، مواصلا ضربها أكثر من مرة في أجزاء متفرقة من جسدها، وتحديداً رأسها، وعلى مدار مقطع الفيديو كانت السيدة تحاول الهرب أكثر من مرة ولكنها فشلت في الهروب من عنف زوجها.

وأثار مقطع الفيديو غضب واستياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الضرب بوحشية من جانب الزوج.

الأجهزة الأمنية تقبض على زوج سيدة الشومة

واستطاعت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على الزوج المتهم بالاعتداء بطريقة وحشية على زوجته من خلال استخدامه شومة في دائرة قسم شرطة الشرابية، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وعرضها على جهات التحقيق.

القبض على زوج سيدة الشومة

وبعد فحص الأجهزة الأمنية للفيديو المنتشر، تبين أن تلك الواقعة في منطقة الشرابية، وتم القبض على الزوج المتهم، بعد سؤال المجني عليها أكدت في محضر الشرطة أن زوجها يدمن المخدرات وأنها أدخلته مصحة علاج الإدمان عدة مرات، وكان زوجها يهرب منها أو يخرج منها ثم يعود مرة أخرى إلى الإدمان، كما أوضحت المجني عليها أن زوجها يعتدي عليها دائماً بالضرب، كما أنها حررت العديد من المحاضر ضده، ولكنها كانت تتنازل في النهاية خوفاً من دخوله السجن.

التحفظ على زوج سيدة الشومة وتحرير محضر بالواقعة

تحفظت الأجهزة الأمنية علي زوج «سيدة الشومة» وتم بالفعل تحرير محضر بالواقعة، كما تم عرض الزوجة المجني عليها على أحد المستشفيات من أجل عمل تقرير طبي لها بكافة الإصابات التي أحدثها زوجها.

حبس الزوج المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق

كما قررت اليوم الأربعاء جهات التحقيق حبس زوج سيدة الشومة المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات على خلفية ضربه المتوحش لزوجته بالشومة والذي رصدته إحدى كاميرات المراقبة.