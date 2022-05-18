حبس المتهم بالتعدي على زوجته بالضرب بـ«لوح خشب» في الشرابية

قررت جهات التحقيق اليوم الأربعاء حبس المتهم بالتعدي على زوجته، بالضرب بلوح خشبي «شومة»، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع في القتل، بسبب خلافات نشبت بينهما، كما أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

الأجهزة الأمنية تلقي القبض على الزوج المتهم بالتعدي على زوجته بالشومة

وألقت أجهزة الأمن القبض علي الزوج المتهم بالتعدى بشومة على زوجته بمنطقة الشرابية، وأكد مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية قامت بفحص مقطع فيديو تم تداوله خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يوثق واقعة تعدٍ بالضرب من قبل رجل على سيدة، وتبين أن المتهم سائق تاكسي مقيم في منطقة الشرابية وتعدى على زوجته بسبب خلافات بينهما.

انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لزوج يعتدي على زوجته

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مدته 21 ثانية رصدته كاميرا مراقبة للحظة تعدي الرجل بطريقة وحشية على سيدة مستخدما لوحا خشبيا «شومة» بينما حاولت السيدة تفادي الضربات دون جدوى، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.