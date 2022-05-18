بدء التحقيق مع المتهم بالاعتداء على زوجته بـ«شومة» في الشرابية

بدأت منذ قليل جلسة التحقيق مع «وليد. س» المتهم بالاعتداء على زوجته بوحشية مستخدما «شومة» في دائرة قسم شرطة الشرابية، وذلك لمواجهته بالفيديو الذي أنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تعديه بالضرب على زوجته، وكذلك مواجهته بأقوال زوجته بأنه دائم التعدي عليها بالضرب بسبب إدمانه للمخدرات.

اكتشاف الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد رصدت انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه أحد الأشخاص أثناء تعدية بالضرب مستخدما «شومة» على إحدى السيدات، وبالفحص تم تحديد الواقعة وتبين أنها في دائرة قسم شرطة الشرابية، وتم تحديد هوية الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو، ويدعى «وليد. س»، وتبين أنه كان يقوم بالاعتداء على زوجته وتدعى، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما ظهر في الفيديو، اعترف بارتكاب الواقعة.

العودة للإدمان

وبسؤال المجني عليها أقرت بأن المتهم دائم التعدي عليها بالضرب بسبب تعاطيه للمخدرات، وأضافت أنه دخل الكثير من المصحات الخاصة بعلاج الإدمان ولكنه كان بعد خروجه من المصحة يعود للإدمان مرة أخرى.

وتابعت أنه في العديد من المرات التي دخل فيها المصحة كان يهرب منها دون استكمال العلاج، مشيرة إلى أنها قامت بتحرير العديد من المحاضر ضده ولكنها كانت تتنازل عنها خشية دخوله السجن، وأوضحت بأن هذه المرة حررت محضرا ولا تنوي التنازل عنه حتى تقوم المحكمة بحبسه لأنه أصبح خطرا عليها بعد تمكن المخدرات منه، على حد قولها في التحقيقات.