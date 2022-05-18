الأمن يلقي القبض على المتهم بالاعتداء على زوجته بـ«شومة» في الشرابية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على الشخص المتهم بالاعتداء على زوجته بـطريقة وحشية مستخدما «شومة» بدائرة قسم شرطة الشرابية، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على جهات التحقيق.

بداية الواقعة

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية انتشار مقطع فيديو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه قيام شخص بالاعتداء على زوجته بطريقة وحشية، مستخدما «شومة»، وحاولت السيدة الهرب منه إلا أنها فشلت في ذلك، ليحدث بها إصابات بالغة.

بالفحص تبين أن الواقعة في دائرة قسم شرطة الشرابية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبسؤال المجني عليها في محضر الشرطة، أقرت بأن زوجها من مدمني المخدرات وأنها أودعته مصحة لعلاج الإدمان أكثر من مرة، ولكنه كان يخرج منها ويعود للإدمان مرة أخرى، أو كان يهرب منها، وأضافت المجني عليها بأن زوجها دائم الاعتداء عليها بالضرب، وأنها حررت ضده العديد من المحاضر ولكنها كانت تتنازل عنها خشية دخوله السجن.

التحفظ علي الزوج

تم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على الزوج، وعرض الزوجة المجني عليها علة المستشفى لعمل تقرير طبي لها بالإصابات التي أحدثها الزوج، وجار العرض على جهات التحقيق.

صفحات التواصل الاجتماعي

يذكر أن صفحات التواصل الاجتماعي تفاعلت بشكل كبير مع «فيديو» اعتداء زوج بطريقة وحشية على زوجته مستخدما «شومة»، وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالقبض على الزوج وحبسه حتى يكون عبرة لكل زوج يعتدي على زوجته.