تفاصيل اعتداء طالبات على زميلتهن وقص شعرها.. «بعتوا لها رسايل تهديد»

شهدت مدرسة دولية في الإسكندرية، واقعة تنمر واعتداء من طالبات تجاه زميلتهن في الصف الأول الإعدادي حيث أقدمن على تقييد الفتاة وقص شعرها باستخدام مقص، ما أدخل الفتاة في حالة نفسية شديدة السوء، وهو ما تبعها استغاثة والدتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ياسمين طه، والدة الطالبة، فإنها فوجئت يوم 27 أبريل الماضي بحضور ابنتها للمنزل في حالة نفسية سيئة، وبالحديث معها تبين أنها تعرضت للاعتداء من قبل زميلاتها في الفصل، حيث استخدمن «مقصا» لقص شعرها من الجهة الأمامية رغما عنها بعد أن قامت اثنتان منهن بتقييد يديها.

رسائل تهديد

وأكدت في منشور لها، أن الفتيات أرسلن رسائل تهديد لابنتها، خاصة بعد أن بدأت الأم في نشر الواقعة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تجاهلت المدرسة الواقعة، واكتفت بتواصل مسؤولة الفصل معها لتخبرها أن الواقعة حدثت بعد انتهاء اليوم الدراسي، متسائلة عن كيفية دخول «المقص» إلى الفصل الدراسي.

محضر بواقعة تعدي طالبات على زميلتهن

وأكدت الأم أنها حررت محضرا رسميا بالواقعة برقم 2931 لسنة 2022 قسم شرطة المنتزة ثالث أقصى شرق الإسكندرية، وذلك ضد الطالبات وإدارة المدرسة، مشيرة إلى عدم تواصل أي من مسؤولي ومديري المدرسة معها حتى الآن، ولا تعرف هل تم فتح تحقيق داخلي من عدمه.

«تعليم الإسكندرية» لم تتلقَ شكوى بالواقعة

ومن جهته، أكد الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أن المديرية لم تتلق أي شكوى بشأن الواقعة السابق ذكرها، موضحا أنه تواصل مع إدارة المدرسة وأكدوا عدم وجود أي واقعة مثل هذه داخل المدرسة.

وأضاف سعد، لـ«الوطن»، أنه في حال ورود أي شكوى رسمية للمديرية سيتم فتح تحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الطالبات في حال ثبوت الواقعة، مؤكداً أنه حتى الآن الواقعة لم يتم تأكيدها لهم وأنها مجرد كلام مرسل على مواقع التواصل الاجتماعي.