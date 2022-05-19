«بلالين» وفيلم وحفلة بالأردن.. أحدث أعمال الفنان محمد رمضان

يعيش الفنان محمد رمضان حالة نشاط ملحوظة، بعد انتهاء الموسم الرمضاني 2022، الذي ظهر خلاله بمسلسل «المشوار»، وحقق نجاحا كبيرا.

ولم يعط محمد رمضان نفسة فرصة للراحة؛ إذ أعلن بعدها مباشرة، دخوله في العديد من النشاطات الفنية.

طرح أغنية بلالين

طرح محمد رمضان أغنيتة الجديدة «بلالين»، عبر تطبيق «أنغامي»، وأعلن عن سبب اختياره لهذا الاسم، من خلال فيديو نشره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، قائلا: «البلالين جزءا لا يتجزأ من حياتنا، معانا في الفرح والمناسبات السعيدة، ومش موجودة في المناسبات الصعبة، أغنية بلالين بهديها لكل البلالين اللي أنا نفختهم في حياتي من وأنا عيل صغير لحد النهاردة، كل صيف وأنتوا طيبين».

فيلم «نمبر وان»

كما أعلن محمد رمضان منذ أيام قليلة، عن مشروع فيلمه الجديد، الذي يحمل اسم «نمبر وان»؛ إذ نشر فيديو عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، وهو يجري بعد التدريبات الرياضية، يظهر من خلالها طبيعة الشخصية التي يجسدها.

كما ظهر محمد رمضان بلحية وقصة شعر جديدة، وكتب قائلا: «بسم الله توكلنا على الله، بدأنا تنفيذ فيلمي القادم نمبر وان، تأليف أحمد عادل وإخراج ياسر سامي وإنتاج يوسف الطاهر، سينمات مصر والوطن العربي تستعد لاستقبال جمهوري، ثقة في الله نجاح».

حفل الأردن

واستكمالا لنشاط محمد رمضان، خلال هذه الفترة، أعلن منذ أيام قليلة، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن استعداده لإحياء حفل غنائي في الأردن.

ونشر محمد رمضان بوستر الحفل، وعلق عليه قائلا: «حفل غنائي ضخم في الأردن 17 يونيو المقبل».