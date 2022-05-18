كاتب سعودي: عام حكم الإخوان كان شاذا في السياق المصري

قال الكاتب السعودي مشاري الذايدي، إن عام حكم جماعة الإخوان الإرهابية، كان شاذا في السياق المصري، ولا تليق ولا تنسجم مع الهوية المصرية، وكذلك الثقافة المصرية التي نعرفها، إذ أنها ثقافة قائمة على فكرة المواطنة والمساواة، مؤكدًا أن التركيبة المصرية فريدة من نوعها، ومليئة بالتنوع، سواء تنوع ديني يكمن في تواجد الأقباط والمسلمين، أو تنوع ثقافي لما في مصر من تيارات علمانية ويسارية وحركات للمرأة المصرية.

الثقافة المصرية بمجملها لا تنسجم مع الرؤية الضيقة والأحادية للإخوان

أضاف «الذايدي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامي أحمد الدريني، ويُعرض على شاشة «دي إم سي»، أن الثقافة المصرية بمجملها، لا تنسجم مع الرؤية الضيقة والأحادية وغير العلمية لجماعة الإخوان، فهذه السنة التي تولوا فيها حكم البلاد، كانت مصر شاذة عن السياق العربي المعروف والمعتاد، وهذا لاحظه كل إنسان عربي عاقل وليس من أنصار جماعة الإخوان، كون مصر هي الدولة المركزية في العالم العربي من حيث كل شيء.

مصر الدولة المركزية في العالم العربي

أشار الكاتب السعودي، إلى أن مصر هي الدولة المركزية في العالم العربي، من حيث حجم السكان ومكانها الجغرافي، وتواجد قناة السويس، وإطلالها على البحر المتوسط والبحر الأحمر، كما أنها تُعد بوابة العرب على أفريقيا، «لا احتاج أن أشرح أهمية مصر ومكانة مصر فهي كنانة العرب، كانت الخشية أن تذهب في طريق لا يمكن العودة منهم، بعض السياسات التي اتخذتها جماعة الإخوان لا تعبر عن الروح المصرية».

العلاقات بين جماعة الإخوان وإيران قوية ومتصلة

أوضح أن العلاقات بين جماعة الإخوان وإيران قوية ومتصلة، وشاهدنا جميعا زيارة أحمد محمود نجاد رئيس إيران في ذلك الوقت لمصر، واحتفى به قيادات الإخوان كما تم إبرام اتفاقية لتطبيع السياحة الإيرانية في مصر، لكن هي ليست دعوة للسياحة ويعلم الجميع أنها دعوة لأهداف سياسية ونشر الثقافة الإيرانية في المنطقة ولكنها مغلفة بالسياحة، مؤكًدا أن العلاقات الإخوانية الإيرانية قوية وقديمة ليست حديثة العهد، وما تم في فترة حكم الإخوان هو إظهارها للعلن تحت مسمى الدولة المصرية.