تفاصيل 12 وظيفة في السعودية بعضها يتقاضى راتبًا يتخطى 170066 جنيهًا

كشف موقع «فرصنا» المعني بالشأن الوظيفي داخل مصر وخارجها عن تواجد مجموعة من الوظائف الشاغرة والمتاحة للعمل لدى المملكة العربية السعودية، منوهًَا بعدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم لكل وظيفة، وترصد «الوطن» لقرائها تفاصيل تلك الوظائف على النحو التالي:

وظيفة محاسبين

اسم الشركة: الشثري.

مقر التقديم لـ الوظيفة: فيصل- الجيزة.

العمالة المطلوبة: 10.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 5-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوبة: 26- 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال ( كلية التجارة ).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 2000- 3500 ريال سعودي.

وظيفة دكتور أخصائي باطنة

اسم الشركة: الشثري.

مقر التقديم للعمل: فيصل- الجيزة .

العمالة المطلوبة: 6.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 5-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوبة: 27- 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال ( كلية الطب البشري - الأمراض الباطنة ).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 18000- 35000 ريال سعودي، ما يعادل 170066 جنيها مصريا.

وظيفة محاسب عام

اسم الشركة: رفعت لالحاق العمالة المصرية بالخارج.

مقر العمل: خميس مشيط - المملكة العربية السعودية.

العمالة المطلوبة: 5.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنتان-‎10 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوبة: 23- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال ( كلية التجارة ).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة عمال خبرة بتركيب كماليات السيارات فاميه وتجليد السيارات

اسم الشركة: رفعت لالحاق العمالة المصرية بالخارج.

مقر العمل: الرياض - المملكة العربية السعودية .

العمالة المطلوبة: 25 .

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوبة: 21- 33 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي 2200- 2500 ريال سعودي ما يعادل 12147 جنيها مصريا.

وظيفة فني رخام

اسم الشركة: رفعت لإلحاق العمالة المصرية بالخارج .

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الازبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5 .

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 5-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوبة: 25 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة سائق

اسم الشركة: رفعت لإلحاق العمالة المصرية بالخارج .

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الازبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5 .

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 5 -‎10 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - درجة ثالثة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوبة: 25- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: جيد

وظيفة مدير مصنع أثاث خشبي

اسم الشركة: روميح ديزاين .

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الازبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2 .

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 10-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوبة: 35 - 50 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام ٣ سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة: أمين مخازن سيراميك

اسم الشركة: رفعت لالحاق العمالة المصرية بالخارج .

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الازبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5 .

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 5-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوبة: 25- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام ٣ سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مندوب مبيعات

اسم الشركة: رفعت لالحاق العمالة المصرية بالخارج .

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الازبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5 .

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 5-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوبة: 25- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة أطباء بيطريين

اسم الشركة: شركه نسيم الاخوه .

مقر التقديم للعمل: الدقى - الجيزة .

العمالة المطلوبة: 10 .

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 5 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 30- 50 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال ( كلية الطب البيطري ).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة شيف مشويات

اسم الشركة: رفعت لالحاق العمالة المصرية بالخارج.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو- الأزبكية- البساتين- التبين- القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 5-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوبة: 25- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 2200 ريال سعودي.

وظيفة مهندس ديكور

اسم الشركة: الشثري.

مقر التقديم للعمل: فيصل- الجيزة.

العمالة المطلوبة: 10.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 5-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوبة: 27- 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال ( كلية الهندسة - هندسة وإدارة الإنشاءات ).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 3000- 4500 ريال سعودي.