روبوت في السعودية يوجه الحجاج بكيفية أداء المناسك.. يتحدث بـ11 لغة

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين بالسعودية، توفير روبوت يستطيع التعامل بـ11 لغة مع السائلين، وذكرت رئاسة «شؤون الحرمين» في بيان لها أن هدفه توجيه الحجاج والمعتمرين بكيفية أداء المناسك، يأتي ذلك في إطار حرص المملكة العربية السعودية على تقديم الخدمات في بيت الله الحرام، ولتوجيه الحجاج والمعتمرين بكيفية أداء المناسك في المسجد الحرام.

الترجمة الفورية

كما أفادت الرئاسة بأنه يساعد في الإفتاء والإجابة على السائلين بشأن الحج، بالإضافة إلى أنه يستطيع الترجمة الفورية، والتواصل مع المشايخ عن بعد، ووضع عدد من التوجيهات التعريفية بأكثر من لغة حتى تستطيع مختلف الجنسيات التعامل معه بسهولة.

وذكرت شؤون الحرمين أن كل هذه الخدمات يجرى عن طريق التحكم بالروبوت عن بعد، موضحة أن اللغات التي يستطيع التحدث بها الإنجليزية، الروسية، الملاوية، الأوردو، الصينية، البنغالية، والهوسا، الفرنسية، التركية، الفارسية.

وفي الروبوت شاشة حجمها 21 بوصة وتعمل بنظام اللمس أي «التاتش»، ويتوافر به نظام «واي فاي» بسرعة 5 جيجا، إذ باستخدامه يجرى نقل البيانات بشكل سريع والعالي.

نظام إيقاف ذكي

والروبوت مزود بـ4 عجلات ونظام إيقاف ذكي ليتحرك بشكل مرن وسلس، بالإضافة إلى الكاميرات الأمامية والسفلية عالية الدقة والوضوح لنقل الصورة من المحيط، كما يحتوي على سماعات أذن ذات صوت عالي وواضح، بالإضافة إلى ميكروفون لالتقاط الصوت بشكل واضح.

وقامت المملكة العربية السعودية برفع عدد الحجاج في الموسم المقبل إلى مليون حاج من داخل المملكة ومن خارجها، كما جرى تخصص هذا الحج إلى من هم دون الـ65 عامًا، بالإضافة إلى حصولهم على لقاحات كورونا المعتمدة من المملكة.

جدير بالذكر، أن الحجاج عليهم تقديم نتيجة فحص بي سي آر إلى المملكة العربية السعودية، بشرط ألا تكون مرت عليها ثلاثة أيام أي 72 ساعة.