إليسا تحقق 56 مليون مشاهدة بأغنية «من أول دقيقة» في أسبوعين

ما زالت الفنانة اللبنانية إليسا تحصد أصداء نجاح أغنيتها الجديدة «من أول دقيقة»، التي شاركها فيها الغناء المطرب المغربي سعد لمجرد.

وحققت أغنية «من أول دقيقة» 56 مليون مشاهدة على موقع «يوتيوب»، في أسبوعين، وما زالت تتصدر المركز الأولى في «التريند».

كلمات أغنية من أول دقيقة

وتقول كلمات أغنية من أول دقيقة:

بغير من عيني وأنا شايفك وده اللي وصلت ليه

لو اسمع اسمي بشفايفك بقولك كرريه

وعمري ما هقدر أوصفلك بحبك قـد إيه

ده من أول دقيقة حبك قلبي مال

عرفت بميت طريقة أغير حال بحال

بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال

أغنية من أول دقيقة من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.

واحتلت الأغنية المركز الأول عالميا مشاهدة، وتصدرت التريند في 16 دولة عربية و17 أجنبية، ونالت إشادات الوسط الفني، أبرزهم شيريهان وأصالة وهيفاء وهبي.

نجوم الفن يهنئون إليسا على أغنية «من أول دقيقة»

وكانت الفنانة شريهان كتبت عبر حسابها بموقع التغريدات الشهير «تويتر»، قائلة: «عندما يلتقي الإبداع والإتقان والإحساس، لا يصح إلا الصحيح».

كما اشادت الفنانة نبيلة عبيد بالأغنية، عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات الشهير «إنستجرام»، قائلة: «مفيش أحلى من كده كلام مليان إحساس جميل ومشاعر دافية، كتبها الشاعر المبدع أمير طعيمة وغنتها بإحساس إليسا وسعد لمجرد.. طبعا عجبتني الأغنية.. حبيتها واللحن بتاعها كمان حلو».