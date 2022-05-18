إليسا ووائل كفوري يحييان حفلا غنائيا في جدة.. الليلة

تستعد الليلة الفنانة إليسا لإحياء حفل غنائي جماهيري بمشاركة الفنان وائل كفوري، ضمن حفلات موسم جدة في المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن يقدما خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيهما التي يتفاعل معها الجمهور، وكانت الشركة المنظمة للحفل أعلنت نفاد تذاكر الحفل بعد ساعات قليلة من طرحها.

إليسا تطرح أغنية «من أول دقيقة»

يذكر أن الفنانة إليسا طرحت منذ أيام، ديو غنائيا جديدا بعنوان «من أول دقيقة» مع الفنان سعد لمجرد في أول تعاون فني بينهما، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، كما حصدت إشادات واسعة من الجمهور الذي تفاعل معها بشكل كبير.

أغنية «من أول دقيقة» تقترب من 50 مليون مشاهدة

واقتربت الأغنية من تحقيق 50 مليون مشاهدة خلال 10 أيام فقط من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم، كما تصدرت الأغنية تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، واحتلت قائمة الأكثر مشالهدة عبر يوتيوب العالمي.

وائل كفوري يطرح أغنية «البنت قوية»

بينما قام وائل كفوري بطرح أغنية جديدة بعنوان «البنت قوية» منذ أشهر قليلة عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات وألحان سليم عساف، كما حصدت الأغنية 130 مليون مشاهدة.

الظهور الأخير لـ وائل كفوري

وكان الظهور الأخير لـ «كفوري» في شهر رمضان الماضي 2022، خلال إعلان لإحدى الوحدات السكنية، وظهر وهو ينتقل من حفلته لهذه الوحدة السكنية للترويج لها.