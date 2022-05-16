إليسا تهنئ أصالة بعيد ميلادها: بحبك كتير وفخورة بصداقتنا

احتفلت أمس الفنانة أصالة بعيد ميلادها الـ53 إذ أنَّها من مواليد 15 مايو عام 1969، وحرص عدد من نجوم الفن على تهنئتها بعيد ميلادها وتوجيه كلمات الحب لها، وكانت من بينهم الفنانة إليسا التي عبّرت عن حبها الشديد لها وفخرها بالصداقة التي تجمعهما .

إليسا تحتفل بعيد ميلاد أصالة

وكتبت اللبنانية إليسا عبر حسابها بموقع التغريدات الشهير «تويتر»، قائلة: «كل سنة وأنت متل ما أنت، صريحة ووفية وصادقة وبتحبي من كل قلبك وولا مرة ما كنتي موجودة كرمال يللي بتحبيهنّ، بحبك كتير وفخورة بصداقتنا».

وكانت شام الذهبي ابنة أصالة احتفلت بعيد ميلادها، إذ شاركت جمهورها بعدد من الصور التي تجمعها بوالدتها خلال حفل زفافها، وعلقت قائلة: «أنتي الحياة اللي بعيش من خلالها، أنت سبب كل شي بدنيتنا يا أعظم وأحن وأطيب وأنقى أم و صديقة وبنت وأخت بهالدنيا».

شام الذهبي توجه رسالة إلى والدتها في عيد ميلادها

وتابعت ابنة الفنانة أصالة: «قوتك اللي قوتنا، حنانك ومحبتك الخارقة هي اللي طهرت قلوبنا من قسوة الحياة و خلتنا نواجه كل الظروف بمحبة و تسامح، لأنك نادرة وطاهرة وعظيمة يا أمي، يا أصالة، أنتي مدرسة بالحب، التسامح، التفاؤل، العزيمة الخارقة».

واختتمت كلامها: «الدعاء اللي بدعي كل يوم أن يجعل عمرك أطول من عمري وشوفك لآخر لحظة بحياتي ملكة الدنيا، بعشقك كلمة صغيرة كتير، أنا كلي حب وكلي ملكك، كل سنة وأنت ست راسي، كل سنة وأنت سلطانة المحبة».

إليسا تطرح أغنية «من أول دقيقة»

يُذكر أنَّ إليسا حققت نجاحًا الفترة الماضية بعد طرح أغنية «من أول دقيقة» التي جمعتها بالفنان سعد لمجرد عبر قناتها على «اليوتيوب»، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم، وحصدت الأغنية 45 مليون مشاهدة خلال 10 أيام فقط من طرحها.