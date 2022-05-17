إليسا تحتفل بتحقيق «من أول دقيقة» 50 مليون مشاهدة على يوتيوب

احتفلت الفنانة إليسا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بتحقيق أغنية «من أول دقيقة»، التي تشارك فيها سعد لمجرد، 50 مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

ونشرت إليسا صورة تجمعها بسعد لمجرد وعلقت عليها:«50 Million kisses».

وتوالت التعليقات على منشور إليسا، وقال متابع: «الله على إحساسها في الأغنية»، وأضاف آخر: «الأغنية فظيعة والله تستاهل»، وتابع آخر: «أغنية جامدة للموسم مبروك عقبال نجاح الألبوم»، ووجهت متابعة الشكر لإليسا قائلة: «أفضل فنانة بالوطن العربي كله وما بسمع صوت فوق صوت إليسا».

سعد لمجرد يحتفل بنجاح من أول دقيقة

واحتفل سعد لمجرد مع جمهوره عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» بتصدر أغنية «من أول دقيقة»، قائمة الأكثر مشاهدة على اليوتيوب عالميا.

وكتب سعد لمجرد: «من أول دقيقة تتصدر مرة أخرى قائمة أكثر الفيديوهات مشاهدة خلال آخر 24 ساعة، رغم مرور 9 أيام على طرحها».

احتفال إليسا بعيد ميلاد أصالة

يذكر أن إليسا احتفلت أمس بعيد ميلاد أصالة الـ«53»، وحرص عدد من نجوم الفن على تهنئتها بعيد ميلادها وتوجيه كلمات الحب لها.