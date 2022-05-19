كواليس القبض على مزارع ابتز طليقته بنشر صورها في البحيرة

بعد ساعات قليلة من تداول فيديو، على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمنا تعرض إحدى السيدات للابتزاز والتهديد بالتشهير بها، ونشر صورا خاصة لها من قِبل طليقها، ما سبب لها أضرارا معنوية وأدبية، كشفت أجهزة الأمن ملابسات هذه الواقعة، وبالفحص أمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو.

رسائل صوتية بـ«تليجرام»

تحريات الأجهزة الأمنية دلت على أن السيدة طالبة، مقيمة بدائرة مركز شرطة وادي النطرون بالبحيرة، وتبين أنه بتاريخ 26 أبريل 2022 تبلغ للأجهزة الأمنية من المذكورة، إرسال طليقها، يعمل مزارع، مقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة، رسائل صوتية عبر تطبيق «تيليجرام»، تتضمن عبارات تهديد بالتشهير لوجود خلافات بينهما، والتي أدت لطلاقهما.

وبالفحص الفني تبين صحة ما ادعته الشاكية، وارتكاب طليقها تلك الواقعة، وجرى تحرير محضر بها، واتخذت الإجراءات القانونية، وبالعرض على جهات التحقيق قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.