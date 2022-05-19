أمريكا تسير طائرة استكشافية لمراقبة كوريا الشمالية قبل زيارة بايدن لـ سيؤول

قبل يومين من لقاء القمة بين الرئيسين الكوري الجنوبي والأمريكي، نشرت القوات الأمريكية طائرة استكشافية في البحر الشرقي من شبه الجزيرة الكورية، في الوقت الذي رصدت فيه استعدادات كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات.

وبحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب»، فإن طائرة «كوبرابول» من طراز RC-135S الاستكشافية التابعة للقوات الجوية الأمريكية، توجهت نحو البحر الشرقي قبل ظهر اليوم الخميس.

ولفتت الوكالة إلى أن تحليق طائرة كوبورابول على أجواء البحر الشرقي، يهدف الى مراقبة تحرك كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ باليستي محتمل.

الطائرة انطلقت من قاعدة يابانية

وانطلقت طائرة RC-135S من قاعدة غادينا في أوكيناوا باليابان، لمتابعة استعدادات اطلاق صاروخ بالستي، وهي مجهزة بأحدث المعدات الكهروضوئية؛ إذ تتمكن من تتبع مسار صاروخ بالستي من مسافة بعيدة.

وستعمل الطائرة على رصد إطلاق صاروخ بالستي وتتبعه، وهي تحلق على أجواء البحر الشرقي لاستطلاع العاصمة بيونغ يانغ الكورية الشمالية، ومناطق مجاورة لها.

إطلاق وشيك أثناء زيارة بايدن.. وواشنطن تحذر

وأعلنت السلطات الأمريكية والكورية الجنوبية أن بيونج يانج تستعد لإطلاق وشيك لصاروخ بالستي عابر للقارات في كوريا الشمالية، تزامنا مع عقد أول لقاء القمة بين الرئيس يون سيوك - يول ونظيره الأمريكي جو بايدن، في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول يوم 21 من الشهر الجاري.

فيما توقع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن تجري كوريا الشمالية تجربة نووية أو اختبار صاروخ بعيد المدى، قبل أو حتى زيارة الرئيس جو بايدن إلى كوريا الجنوبية واليابان، مشددا على أن الولايات المتحدة مستعدة تمامًا لإجراء أي تعديلات ضرورية على الموقف الدفاعي للولايات المتحدة لضمان أمن أمريكا وحلفائها.