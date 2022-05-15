«رفضوا الاعتراف بأنها كورونا».. كوريا الشمالية تسجل 15 وفاة بسبب «حمى»

سجلت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، 15 وفاة جديدة سببها حمى، وقالت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، إن الإجمالي وصل 42 وفاة و820620 إصابة في البلاد.

تلقي ما لا يقل عن 324550 شخصا عناية طبية

وجاء إعلان كوريا الشمالية، بعد أيام على إعلان البلاد تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وأشارت الوكالة الشمالية، إلى أن ما لا يقل عن 324550 شخصا يتلقون عناية طبية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت السلطات في كوريا الشمالية، أقرت لـ المرة الأولى، يوم الخيمس الماضي، بتفشي «كورونا» وأمرت بالإغلاق، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأقامت السلطات الصحية في كوريا الشمالية، المزيد من مراكز الوقاية من الأوبئة، كما نقلت إمدادات طبية على وجه السرعة إلى المستشفيات والعيادات، فيما أشارت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، إلى تبرع كبار المسؤولين بالأدوية الاحتياطية.

«أون»: كوريا الشمالية تواجه اضطرابات كبيرة بسبب انتشار «كورونا»

وكان زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج أون»، أمس السبت، خلال اجتماع المكتب السياسي لـ«حزب العمال» الحاكم، إن بلاده تواجه اضطرابات كبيرة بسبب انتشار «كورونا».

بدوره، قال مسؤول كبير في حكومة كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، إن «سول» تدرس بنشاط اقتراح «بيونج يانج» لعقد اجتماع على مستوى العمل لتقديم اللقاحات المضادة لـ الفيروس.

وأوضح المسؤول أن رئيس البلاد، «يون سيوك يول»، عرض إرسال «لقاحات كورونا» إلى الجارة الشمالية، بعد اعتراف سلطات كوريا الشمالية بتفشي الفيروس فيها للموة الأولى، يوم الخميس الماضي

كوريا الجنوبية تسجل 25434 إصابة جديدة بـ«كورونا»

وفي كوريا الجنوبية، سجلت السلطات، 25434 إصابة جديدة بـ«كورونا» بينها 26 حالة وافدة من الخارج و48 وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 17782061 حالة، لتصل حصيلة الوفيات إلى 23709 حالات وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية

«شنجهاي» تسجل 1203 حالات محلية بدون أعراض

وفي الصين، سجلت مدينة «شنجهاي»، 166 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا» و1203 حالات محلية بدون أعراض، أمس السبت، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

بدورها، أشارت لجنة «الصحة الوطنية» الصينية، إلى تسجيل 226 حالة بـ«كورونا»، في البر الرئيسي لـ البلاد سجل خلال الـ24 ساعة الماضية

من جانبه، قال وزير خارجية باكستان بيلاوال بوتو زرداري، أمس السبت، في تصريحات لـ «شينخوا»، إن تعامل الصين مع «كورونا» من خلال تبنيها لـ سياسة «زيرو-كوفيد» الديناميكية وضع معايير عالية يحتذي بها العالم.

بدورها، قالت جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، اليوم الأحد، إن إجمالي الإصابات بـ«كورونا» حول العالم، ارتفع إلى 521059204 إصابة، مشيرة إلى أن حصيلة الوفيات وصلت إلى 6263115 وفاة.

ووجاءت الولايات المتحدة، متصدرة قائمة الدول من حيث الوفيات بـ 999.572 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي الإصابات إلى 82.437.716 حالة، فيما احتلت البرازيل المرتبة الثانية في عدد الوفيات، وسجلت 665104 حالات وفاة، ووصلت حصيلة الإصابات إلى 30682094 حالة.