كوريا الشمالية تسجل 6 وفيات جديدة بـ«الحمى» بعد 5 أيام من تفشي كورونا

أعلنت السلطات في كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 وفيات جديدة ناجمة عن حمى، كما ظهرت أعراض الحمى على 269510 أشخاص جدد، فيما تعافى 170460 شخصا وذلك بعد 5 أيام من إعلان بيونهج يانج عن تفشي كورونا على أراضيها.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الرسمية إن عدد المصابين بلغ مساء أمس الاثنين، أكثر من مليون و483 ألفا و60 شخصا توفى منهم 56 شخصا، بينما لا يزال 663 ألفا و910 أشخاص يتلقون العلاج.

وأشارت الوكالة المركزية، إلى أن الجيش نشر بصورة طارئة وحداته في كل صيدليات العاصمة بيونج يانج وبدأ بتزويدها بالأدوية، ووفقا لما ذكرته شبكة روسيا اليوم الإخبارية الروسية.

زعيم كوريا الشمالية يعلن حالة الطوارئ في البلاد

وفي وقت سابق، أعلن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، حالة الطوارئ في البلاد يوم 12 مايو الجاري جراء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، موجها الحكومة بالعمل على كافة المستويات على التصدي لانتشار الفيروس.

وفي كوريا الجنوبية، سجلت السلطات الصحية، 35117 إصابة جديدة بـ كورونا بينها 26 حالة وافدة من الخارج و 27 حالة وفاة، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 17830429حالة، فيما ارتفع مجموع الوفيات إلى 23771 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء يونهاب في نشرتها باللغة الإنجليزية.

شنجهاي تعلن تسجيل 77 حالة إصابة محلية العدوى بـ كورونا

وفي الصين، أعلنت لجنة الصحة المحلية في بلدية شنجهاي الواقعة شرقي البلاد، أعلنت اليوم الثلاثاء، تسجيل 77 حالة إصابة محلية العدوى بـ كورونا، و746 حالة بدون أعراض

وأعاد المغرب وإسبانيا، فتح حدودهما البرية في جيبي سبتة ومليلية، بعدما ظلت مغلقة طوال عامين بسبب كورونا والأزمة الدبلوماسية بين البلدين، وفقا لما ذكرته شبكة فرانس 24 الإخبارية الفرنسية.