زعيم كوريا الشمالية يستعين بالجيش لمواجهة كورونا

وبخ زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج-أون»، اليوم الإثنين، المسؤولين في بلاده لفشلهم في توصيل الأدوية لمواطنيه في الوقت المناسب وسط تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وأمر بتعبئة جنود الجيش لتحقيق الاستقرار في إمدادات الأدوية في العاصمة «بيونج يانج».

ويوم الخميس الماضي، أبلغت البلاد للمرة الأولى مرة منذ بداية «كورونا» عن تسجيل إصابات بـ الفيروس في البلاد، وقالت السلطات الكورية الشمالية، إن منذ نهاية أبريل الماضي، بدأت حمى غير مألوفة تنتشر في البلاد.

ارتفاع إجمالي الوفيات في كوريا الشمالية إلى 50 شخصا

وسجلت كوريا الشمالية، أمس الأحد، 8 وفيات، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 50 شخصا، فيما ظهرتع أعراض الحمى على أكثر من 392920 شخصا ظهرت، لتصل حصيلة مرضى الحمى أكثر من 1.21 مليون وتعافى أكثر من 648630 بشكل كامل ويتم علاج ما لا يقل عن 564860 شخص.

زعيم كوريا الشمالية ينتقد عدم توفير الأدوية بشكل صحيح للصيدليات

وعقد المكتب السياسي لحزب «العمال الكوري» الحاكم، أمس الأحد اجتماعا تشاوريا طارئا مرة أخرى لمناقشة إجراءات الوقاية من «كورونا»، وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، أن الزعيم الشمالي، انتقد خلال الاجتماع، عدم توفير الأدوية بشكل صحيح للصيدليات، رغم إصدار المكتب السياسي، أمرًا طارئًا للإفراج الفوري عن الأدوية الاحتياطية الحكومية وتزويدها في الوقت المناسب وأمر جميع الصيدليات بالتحول إلى نظام تشغيل على مدار الساعة.

وقالت الوكالة الكورية الشمالية، إن الزعيم «أون»، أصدر أمرا من رئيس اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال للعمل على تحقيق الاستقرار الفوري لإمدادات الأدوية في العاصمة من خلال الاستعانة بالقدرات القوية للقطاع الطبي العسكري لجيسش بلاده، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء.

«كيم جونج أون» يوبخ مدير النيابة العامة المركزية

كما وبخ «كيم جونج أون»، مدير النيابة العامة المركزية، لفشله في الإشراف والرقابة القانونية على توريد الأدوية، منتقدا مجلس الوزراء وقطاع الصحة العامة لسلوك العاملين فيهما غير المسؤول في العمل، فيما زار الزعيم الشمالي، عقب الاجتماع، صيدليات العاصمة «بيونج يانج» لتفقد توريد وبيع الأدوية.

وأشار زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج أون»، إلى أن معظم الصيدليات في حالة سيئة، موضحا أنها مجهزة بأدوات عرض أدوية لكنها تفتقر إلى مخازن، وانتقد بعض الصيادلة لتقديمهم الخدمة دون ارتداء العباءات البيضاء المناسبة أثناء تفتيشه.

بدوره، قال رئيس كوريا الجنوبية، «يون سوك يول»، اليوم الاثنين، إنه لن يدخر جهدا لمساعدة جارته الشمالية،في مواجهة تفشي «كورونا»، وعرض إرسال اللقاحات وغيرها من الإمدادات الضرورية إذا وافقت سلطات «بيونج يانج» على قبولها.

كوريا الجنوبية تسجل 13296 إصابة جديدة بـ«كورونا»

وسجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 13296 إصابة جديدة بـ«كورونا»، بينها 28 وافدة من الخارجي و35 حالة وفاة، لتصل الحصيلة الإجمالية لـ الإصابات في البلاد إلى 17795357 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 23744 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» في نشرتها باللغة الإنجليزية.

69 حالة إصابة محلية العدوى بـ«كورونا» في «شنجهاي»

وفي الصين، أعلنت «لجنة الصحة الوطنية»، اليوم الاثنين، تسجيل البر الرئيسي لـ البلاد، 140 حالة إصابة محلية العدوى بـ«كورونا»، بينها 69 حالة في «شنجهاي»، امس الأحد.

وفي وقت سابق، سجلت السلطات الصحية بـ بلدية «شنجهاي» الواقعة شرقي الصين، اليوم الاثنين، 69 حالة إصابة محلية العدوى بـ«كورونا» و869 حالة بدون أعراض، أمس الأحد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وارتفع إجمال عدد المرضى الذين خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم من «كورونا» في البر الرئيسي الصيني، أمس الأحد، إلى 211081 شخصا حتى، أمس الأحد، بعد تسجيل خروج 627 مريضًا.