«الدفاع الروسية»: استسلام 694 مقاتلا أوكرانيا في آزوفستال خلال يوم واحد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية استسلام 694 مقاتلًا أوكرانيًا في آزوفستال أمس، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

السيطرة على مدينة ماريوبول

وأشارت مصادر أوكرانية إلى أنَّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ما يبدو مستعد للسيطرة الكاملة على مدينة ماريوبول الساحلية الواقعة جنوب شرق أوكرانيا بعد الاستسلام الواضح لآخر القوات الأوكرانية المتحصنة في مصانع الصلب الضخمة.

كان في صميم الموقف الأخير كتيبة آزوف التي يُحتفل بمقاتليها كأبطال في أوكرانيا، لكن الكرملين الذي يتزعمه بوتين يعتبره عصابة من النازيين الجدد الكارهين لروسيا.

ميليشيات المقاتلين المتطوعين

بدأ فوج آزوف كواحدة من العديد من الميليشيات من المقاتلين المتطوعين الذين اتحدوا معًا لقتال الانفصاليين الموالين لروسيا المدعومين من موسكو الذين أقاموا منطقتين منفصلتين في شرق أوكرانيا في عام 2014 بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم.