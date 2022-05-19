ارتفاع درجات الحرارة بالإسماعيلية والعظمى تسجل 33 درجة

شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، ارتفاعا جديدا في درجات الحرارة، حيث وصلت درجة الحرارة إلى 33 درجة، ومن المتوقع استمرار الارتفاع غدا الجمعة.

كما ارتفعت نسبة رطوبة الجو في الإسماعيلية مقارنة بالأيام الماضية، إضافة إلى وجود شبورة خفيفة على بعض الطريق السريعة والصحراوية المؤدية إلى القاهرة.

ارتفاع كبير في درجات الحرارة اليوم وغدا

وبحسب بيان الهيئة العامة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة ارتفعت اليوم الخميس وتستمر حتى غد الجمعة، لتسجل 34 درجة في القاهرة الكبرى و42 درجة على جنوب الصعيد.

وقال بيان هيئة الأرصاد، إن الجو في معظم البلاد اليوم معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا.

وبحسب النشرات الجوية المنشورة على الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع وجود انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بالإسماعيلية بدءا من السبت المقبل لتسجل 28 درجة مئوية.

مصر تتأثر بمرتفع العروض الوسطى

وقالت بيانات هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة العظمى والصغرى على كافة الأنحاء يومي السبت والأحد.

وأشار البيان إلى تأثر البلاد بمرتفع العروض الوسطى الذي يجلب معه رياح شمالية غربية تعمل على تقليل درجات الحرارة، ويصاحبه حوض علوي بارد في طبقات الجو العليا.

وقال البيان: «يبدأ الانخفاض في درجات الحرارة على السواحل الغربية يوم الجمعة 20 مايو، ويمتد الانخفاض لباقي الأنحاء يوم السبت 21 مايو، ويستمر ليوم الأحد 22 مايو».

نشاط الرياح على أغلب الأنحاء

وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء، مما يزيد من الإحساس بتحسن الجو، والشعور بانخفاض درجات الحرارة، لتسجل القاهرة الكبرى خلال يومي السبت والأحد 27 درجة مئوية للعظمى والصغرى 17 درجة.

ويسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة على شمال البلاد، لطيف على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد خلال فترات الليل.