تجديد حبس المتهم بقتل ابن شقيقته في الإسماعيلية بسبب 400 جنيه

أمرت نيابة الإسماعيلية بتجديد حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اعترافه بارتكاب واقعة قتل واعتداء بالضرب على شاب في العشرينيات من العمر بقرية أبو عطوة.

وجددت النيابة حبس المتهم بعد انتهاء ثان مدة حبس له، واعترافه بارتكاب الواقعة تفصيليا لوجود خلاف مادي نشب بينه وبين المجني عليه بسبب 400 جنيه.

المتهم: دماغه اتكسرت نصين

واصطحب فريق من النيابة العامة المتهم إلى المنطقة الزراعية المتاخمة لمنزل المجني عليه، والتي شهدت ارتكاب الجريمة خلال الأيام الماضية.

وقال المتهم خلال تمثيله للجريمة، إنه اعتدى عليه بالضرب وقام بصدم رأسه بإحدى الأشجار الموجودة في المكان، مما تسبب في نزيف كبير وحاول إسعافه بنقله لإحدى أقاربه في نفس القرية.

وأضاف أنه تم نقل المجني عليه بسيارة إسعاف إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ، مشيراً إلى أن الواقعة كانت في الخامس والعشرين من شهر رمضان المبارك الماضي.

ونجحت مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة المقدم مروان الطحاوي، في القبض على المتهم بعد أقل من 24 ساعة من نقل المجني عليه إلى المتسشفى، إلا أن المجني عليه توفي بعد 12 يوما من إجراء عدة جراحات ودخوله العناية المركزة.

وقالت دينا خالد، شقيقة المجني عليه إسلام خالد، إنه يبلغ من العمر 28 عاما، وكان مقيم مع جدته في قرية أبو عطوة واقترض مبلغ 400 جنيه من خاله ولم يستطع ردهم بسبب ظروفه المادية.

شقيقة المجني عليه: أخويا من ذوي الهمم

وأضافت أن شقيقها كان لديه عجزا في قدميه ويده وصل إلى 15%، وأنه كان يعمل سائق توك توك خلال الفترة الماضية لمساعدة نفسه وجدته في المصاريف اليومية.

وتابعت «المتهم اتصل بيا يوم الواقعة، وهددني بقتل أخويا، وقلت له أنا هدفع الفلوس اللي أنت عايزها، لكنه نفذ جريمته وقتل أخويا رغم أنه لاحول له ولا قوة»، مطالبة بإحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بشكل عاجل.