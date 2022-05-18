وظائف شاغرة بنادٍ كبير في الإسماعيلية.. منها مالية وسكرتارية ومخازن

أعلن جهاز تشغيل الشباب بمحافظة الإسماعيلية، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، توافر عدد كبير من الوظائف الشاغرة بأحد النوادي الكبرى للشباب من الجنسين حاملي المؤهلات المختلفة في 37 تخصصا متنوعا، للعمل في أقسام «السباحة، الكافيهات، المطاعم، الإدارة المالية، السكرتارية، والمخازن والنظافة».

وجاءت تفاصيل الوظائف الشاغرة المطلوبة بالنادي على النحو التالي:

وظائف قسم السباحة

حدد الجهاز الوظائف المطلوب شغلها بقسم السباحة، والتي جاءت في 6 تخصصات مختلفة، وهي: «مدربين / مدربات سباحة، منقذين معتمدين، عمال نظافة من الجنسين، عمال صيانة حمام سباحة، إداريين وإداريات للسباحة، ومبيعات لأدوات السباحة».

وظائف قسم الكافيهات

بالنسبة لفرص العمل المتاحة بقسم الكافيهات بالنادي، جاءت في 6 تخصصات مختلفة، وهي: «برستا، تقديم طلبات، كاشير، مدير صالة، كابتن أوردر، وأستيور».

وظائف قسم الكافيهات والمطاعم

تنوعت الوظائف المطلوبة في قسم الكافيهات والمطاعم، بين: «شيف عمومي، شيف مساعد، مشرف مطبخ، طباخ، شيف حلواني، شيف جريل، شيف خباز، شيف مقبلات، شيف تجهيز، شيف سخن، جارد مانجيه».

وظائف الإدارة المالية

توجد عدد من الوظائف الإدارية المتاحة بقسم الإدارة المالية وهي: «مدير مالي، مشرف مالية، مشرف مشتريات، مسئول خزينة، ومسؤول مشتريات».

وظائف قسم السكرتارية

أما وظائف قسم السكرتارية فتتمثل في: «مدير استقبال، مندوبين استعلام، مندوبين متابعة العملاء، كول سنتر ومتابعة الصفحة الرسمية للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي».

وظائف قسم المخازن

وبالنسبة لقسم المخازن، جاءت الوظائف المطلوبة للالتحاق بالقسم كما يلي: «مدير مخزن عهدة، مشرف توريدات، ومسؤول تسليم واستلام».

وظائف قسم النظافة

وطلب قسم النظافة شغل وظائف: «مشرف نظافة وتجميل الحدائق وأفراد نظافة».

المستندات المطلوبة للتقديم

- السيرة الذاتية للمتقدم.

- صورة المؤهل الدراسي.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- 2 صورة شخصية.

- الموقف من التجنيد.

طريقة التقديم لوظائف الإسماعيلية

يتجه الراغبين في التقدم لإحدى الوظائف المتاحة إلى مقر جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة، للحصول على خطاب ترشح، ثم التوجه للمقابلة مع مراعاة إحضار المستندات المطلوبة.