توم كروز بعد حصوله على السعفة الذهبية في مهرجان كان: أنتم صنعتم حياتي (صور)

احتفى جمهور مهرجان كان السينمائي بفيلم Top Gun: Maverick، في عرضه الأول الذي حضره صناعه، وعلى رأسهم النجم الأمريكي توم كروز، ضمن فعاليات الدورة الـ75 من المهرجان، مساء أمس، حيث استمر التصفيق داخل القاعة لنحو 5 دقائق متواصلة بعد عرض الفيلم، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

توم كروز يحصل على السعفة الذهبية

وقبل عرض الفيلم، حصل توم كروز على السعفة الذهبية الفخرية من إدارة المهرجان تكريما عن مسيرته الفنية، والتي تفاجأ بحصوله عليها، وقال في كلمة تلت عرض الفيلم: «هذه أمسية رائعة ووقت رائع.. فقط لرؤية وجوه الجميع هنا، لقد مرت 36 عامًا منذ أول إصدار للجزء الأول من الفيلم، وكان علينا الانتظار لسنوات على طرح الجزء الجديد بسبب الوباء».

ودعا كروز، النجوم المشاركين في الفيلم: جينيفر كونيلي، مايلز تيلر، جون هام، وفريق «باراماونت» التنفيذي للوقوف، لتحيتهم وسط هتاف الجمهور، قائلا: «لقد عملوا جميعًا بجد لعرض هذا الفيلم على الشاشة الكبيرة».

توم كروز: أشعر بالامتنان الشديد

وتابع النجم الأمريكي: «كان هذا الفيلم حلما، أريد فقط أن أرى وجوه الجميع، لا توجد أقنعة ونحن في دار سينما، أستوعب كل هذا وأشعر بالامتنان الشديد، نحن هنا من أجلكم، أصنع كل هذه الأفلام لكم جميعًا وأنا محظوظ جدًا بذلك، أنتم صنعتم حياتي».

طائرات مقاتلة وألعاب نارية في العرض الخاص لـTop Gun: Maverick

وسبق عرض الفيلم عرض على السجادة الحمراء، بحضور توم كروز وفريق عمل فيلم Top Gun: Maverick، ظهور 8 طائرات مقاتلة محلقة يخرج منها دخان أحمر وأبيض وأزرق، لتشكل العلمين الفرنسي والأمريكي في قطعة متناسقة.