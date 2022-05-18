توم كروز يصل إلى مهرجان كان استعداد لتكريمه وعرض «Top Gun: Maverick»

وصل النجم الأمريكي توم كروز، إلى مدينة كان الفرنسية، اليوم الأربعاء، للمرة الأولى منذ 30 عاما؛ استعداد لإطلاق فيلم «Top Gun: Maverick» في عرض خاص يقام في تمام الساعة السابعة مساء، على هامش فعاليات الدورة الـ 75 من مهرجان كان السينمائي، ومن المقرر أن يتواجد في العرض العالمي الأول للفيلم مجموعة كبيرة من نجوم هوليوود وصناع السينما من مختلف دول العالم.

يمنح مهرجان كان السينمائي النجم توم كروز، تكريمًا استثنائيًا لإنجازات مسيرته المهنية، وسيعقد مؤتمر صحفي على المسرح مع الصحفي ديدييه علوش في تمام الساعة الرابعة مساء، وسيصعد درجات قصر المهرجانات لعرض فيلم «Top Gun: Maverick» للمخرج جوزيف كوسينسكي، وفقا لما أعلنه الموقع الرسمي للمهرجان.

مدير مهرجان كان عن توم كروز: شخص مخلص للسينما

من جانبه، قال تييري فريمو، مدير المهرجان عن تكريم الممثل الأمريكي، «في تاريخ السينما حقق كروز أعلى معدلات النجاح، هذا شخص لم نشاهده على منصات البث المباشر أو المسلسلات التلفزيونية أو الإعلانات، إنه شخص مخلص للسينما».

وتعتبر تلك المرة الأولى التي يتواجد فيها توم كروز في مهرجان كان منذ تواجده الأخير عام 1992، أثناء حضوره العرض الخاص لفيلم «Far and Away» من إخراج رون هاوارد، مع زوجته آنذاك نيكول كيدمان.

8.5 مليار دولار إجمالي إيرادات أفلام توز كروز

نجح توز كروز الذي قارب على الـ 60 عاما، في تحقيق استمرارية في شباك التذاكر، وهو أمر نادر في هوليوود حيث أصبحت أفلام الأبطال الخارقين أكثر أهمية من الناحية المالية للاستوديوهات من الممثلين والممثلات الفرديين، ووفقًا لموقع التحليل «The Numbers»، حقق كروز من خلال 39 فيلمًا، ما يقرب من 8.5 مليار دولار في جميع أنحاء العالم، ويمكن أن يضيف فيلم «Top Gun: Maverick» إيرادات تصل إلى 390 مليون دولار من الولايات المتحدة وحدها، وفقًا لـ «Box Office Pro».