محافظ جنوب سيناء يستقبل وفدا صربيا لبحث التعاون في مجال السياحة

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن فتح أسواق جديدة في مجال السياحة ضرورة ملحة في الوقت الحالي بعد الحرب الروسية الأوكرانية، والمشاركة في بورصة السياحة العربية الأسبوع الماضي، ساعد على تشغيل رحلات طيران الإمارات إلى مطار شرم الشيخ، واستئناف الرحلات الفرنسية بعد توقف دام لسنوات.

وأضاف «فودة» في تصريح لـ«الوطن»، أنه قام بزيارة إلى صربيا العام الماضي مع وفد من رجال الأعمال والمستثمرين، وكان أبرز نتائجها الاتفاق على تشغيل خط طيران مباشر بين شرم الشيخ ومدينتي نيش وبلجراد الصربيتين، وجرى توقيع الاتفاق التمهيدي للتآخي بين مدينة نيش في دولة صربيا ومدينة شرم الشيخ.

اتفاقية تآخي بين شرم الشيخ ونيش

وتابع محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة استقبلت وفدا من صربيا لتوقيع اتفاقية تآخي بين مدينة شرم الشيخ ومدينة نيش الصربية، موضحا أنه جرى إعداد برنامج زيارة الوفد الذي ضم السفير الصربي في القاهرة وعمدة مدينة نيش وعمدة مدينة سيكوبانيا ورئيس شركة مطارات صربيا ومفتي بلجراد وممثلي الكنيسة في صربيا وعدد من رجال الإعلام والسياحة.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أنه جرى استعراض المقومات السياحية بمحافظة جنوب والمعالم التاريخية والدينية، بالإضافة إلى شرح حول أهم المدن بالمحافظة ومقومات كل مدينة، ووجه الدعوة للوفد لزيارة بعض المدن السياحية في المحافظة.

وأردف محافظ جنوب سيناء، أنه سيجري توقيع اتفاقية التآخي بين المدينتين خلال هذه الزيارة لفتح أسواق جديدة وتنشيط السياحة بين البلدين.

برنامج سياحي للوفد الصربي

بينما قال وجدي سعد، أحد رجال الأعمال، والذي شارك في زيارة صربيا مع محافظ جنوب سيناء، في تصريح لـ«الوطن»، اليوم الخميس، إن الوفد الصربي أشاد بمصر ودورها الرائد في عمليات السلام في الشرق الأوسط، موضحا أن استضافة مصر لقمة المناخ والترويج لهذا المؤتمر أعطى انطباعا للجميع أن شرم الشيخ واحدة من أهم مدن العالم، لأنها ستستضيف حدثا بهذا الحجم، وجرى إعداد برنامج سياحي للضيوف يستمر مدة ثلاثة أيام، يقوم الوفد خلاله بزيارة إلى مدينة دهب التي تضم محميات وشعاب مرجانية ومناطق غوص نادرة على مستوى العالم.

ومن المقرر أن يتم تنظيم رحلة إلى مدينة سانت كاترين لمشاهدة الآثار الدينية والتاريخية بالمدينة، وتعريف الوفد الصربي على مشروع التجلي الأعظم.