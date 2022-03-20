افتتاح مشروع التجلي الأعظم بسيناء خلال 2022.. بنية تحتية وفنادق جديدة

قال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، إن الأحوال الجوية بدأت تتحسن في المدينة بعد تعرضها لموجة من البرد الشديد، ما أثر بالسلب على أعداد السائحين الوافدين، موضحا أن معدلات السياحة القادمة من دول جنوب شرق آسيا مثل الهند وماليزيا بدأت تتزايد، حيث يقبل السياح على زيارة جبل موسى ودير سانت كاترين ضمن طقوس الحج المسيحي لطائفة الروم الأرثوذكس.

وأضاف «العناني»، أن المدينة يُجرى بها عملية تطوير شاملة، تبدأ من مقام النبي صالح حتى مجلس المدينة ضمن مشروع التجلي الأعظم.

2500 سائح فوق الجبل

وذكر اللواء طلعت العناني أن جبل موسى استقبل ليلة أمس قرابة 2500 سائح من مختلف الجنسيات، إذ صعدوا إلى قمة الجبل في رحلة استغرقت 5 ساعات، وشاهدوا لحظات شروق الشمس، مشيرا إلى أن السياح يقضون الليل في رحلة الوصول إلى القمة، ثم يعودون فور شروق الشمس إلى المدينة لزيارة دير سانت كاترين.

وتابع، بأن السياحة تنتعش مع تحسن الأحوال الجوية في موسم الربيع الذي يجعل المدينة خضراء وذات رائحة ذكية.

التجلي الأعظم

وأكد رئيس مدينة سانت كاترين، أن مشروع التجلي الأعظم سيُفتتح هذا العام، للاستفادة من المقومات السياحية بالمدينة خاصة الأماكن المقدسة دير سانت كاترين.

وقال إن المهندس محسن سعيد حامد رئيس جهاز تعمير سيناء يقوم بزيارة إلى المدينة أسبوعيا، بمرافقة عدد من مهندس الجهاز لمتابعة المشروع عن كثب، بهدف الانتهاء منه طبقا للجدول المحدد.

وأشار إلى أن مشروع التجلي الأعظم يضم 14 مكونا، عبارة عن مشروعات شاملة بالمدينة تشمل البنية التحتية، وإنشاء مساكن وفنادق جديدة ورفع كفاءة المدينة بالكامل.