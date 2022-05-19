بينها السرطان والفيروسات.. 5 أمراض مزمنة تمنع صاحبها من الحج

أعلنت المؤسسة القومية لتيسير الحج عن مجموعة من الضوابط للتقدم لحج الجمعيات عام 2022، ويتمثل أبرزها السماح بالتقدم لجميع الجمعيات الأهلية المقيدة بوزارة التضامن الاجتماعي قبل يناير 2022، إذ لم توقع أي مخالفات قانونية أو مالية عليها، بترشيح أعضائها الراغبين في أداء فريضة الحج .

شروط التقدم لحج الجمعيات الأهلية

وأوضحت المؤسسة القومية شروط التقدم لـ حج الجمعيات الأهلية 2022، وتتمثل فيما يلي:

- يشترط للقبول بقرعة حج الجمعيات الأهلية، عدم الإصابة بالأمراض السرطانية، وكذلك الأمراض المعدية والفيروسية والعصبية والنفسية، أي ما قد يعطله من أداء المناسك بالاعتماد على نفسه.

- يشترط الحصول على إحدى اللقاحات المعتمدة ضد فيروس كورونا.

- يشترط أن يكون المتقدم للحج مسجلا بعضوية الجمعية عند تقديم الطلب وسدد الاشتراك السنوي.

- لم يسبق له الحج من قبل طوال حياته.

- يشترط للقبول بحج الجمعيات ألا يزيد سن المتقدم عن 65 عاما في 30 يونيو.

إعلان النتائج النهائية من خلال قرعة الكترونية

وأكدت المؤسة القومية لتيسير الحج أنه سيتم إعلان النتائج النهائية من خلال قرعة إلكترونية علنية تُجرى مركزيا برعاية وزارة التضامن الاجتماعي عبر بوابة الحج المصرية الموحدة، إذ يتم إجراء القرعة بحضور ممثلين عن كل محافظة، على أن يتم إعلان النتيجة على موقع الوزارة والمؤسسة الإلكتروني، وتنشر بالمديرية والإدارات الاجتماعية.

واوضحت المؤسسة، عبر موقعها الرسمي، أنه يتم توزيع حصة الجمعيات بكل محافظة وفقاً لنسبة عدد الطلبات بكل محافظة لإجمالي عدد الطلبات، مشيرة إلى أن البعثة الإشرافية المرافقة للحجاج تكون بمعدل مشرف لكل (44) حاج بحد أقصى، مع ضرورة التزام الحاج الفائز بالتوقيع على عقد رحلة الحج المتضمن حقوق وواجبات والتزامات كل طرف.