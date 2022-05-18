«إعلام القاهرة» تستعد لإطلاق مؤتمر دولي عن تحديات الإعلام العربي والتنمية المستدامة

أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة، عن انطلاق المؤتمر العلمي الدولي يوم 29 مايو الجاري بعنوان «تحديات الإعلام العربي في ضوء خطط التنمية المستدامة» تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة ورئاسة الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة الكلية ويناقش المؤتمر على مدى 17 جلسة القضايا الخاصة بموضوعه من بينها 5 حلقات نقاشية و12 جلسة تناقش البحوث التي تقدم بها باحثون من مصر والعالم العربي.

وقالت «هويدا»، إن المتحدثين في الجلسة الافتتاحية هم الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي ووزير التخطيط والتعاون الدولي سابقاً، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة والدكتور محمد العطار، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات والدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن للسياسات الاجتماعية والدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والأثار والاعلام بمجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الوطن، والمهندس حسام صالح المدير التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

3 جلسات أون لاين قبل افتتاح المؤتمر

وأضافت، أنه في إطار المشاركة مع الجمعية الدولية للاتصال والكلية في المؤتمر هذا العام سيتم عقد 3 جلسات أون لاين عبر زووم في اليوم السابق علي افتتاح المؤتمر، الجلسة الاولي ترأسها د.حنان بدر المنسقة الاقليمية للجمعية وتخصص الجلستان الثانية والثالثة لمناقشة مجموعة بحوث تقدم بها شباب الباحثين ترأسهما كل من ا.د.اماني فهمي عميدة كل الاعلام بجامعة msa ود.فاطمة الزهراء السيد الاستاذ المساعد باعلام القاهرة.

وتعقد حلقتان في اليوم الاول للمؤتمر ويرأس الحلقة الاولي ا.د.حسن عماد مكاوي وتتولي ادارتها ا.د.وسام نصر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وامين عام المؤتمر ويتحدث فيها ا.د.سامي الشريف وا.د.ايناس ابو يوسف وا.د.حسن علي وا.د.نجوي سمك وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وا.د هبة شاهين وا.د.امل السيد وا.د.علاءزهران الرئيس السابق لمعهد التخطيط القومي وا.د.سهير صالح وا.د رباب عبد الرحمن وا.د. الاميرة سماح فرج ود.نسرين عبد العزيز والكاتب الصحفي د.حسام فاروق ا. مصباح قطبالي جانب الكاتب د.مدحت العدل ود.محمد حبيب وا.حسن مصطفي رئيس الملتقي السنوي للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة.

الاعلام الرقمي والتنمية المستدامة

وأضافت ا.د.وسام نصر امين عام المؤتمر أن الحلقة النقاشية الثانية عنوانها : الاعلام الرقمي والتنمية المستدامة وترأسها د.فاطمة الزهراء السيد وتديرها ا.د نرمين الازرق ويشارك فيها اساتذة اجانب من الولايات المتحدة وغانا اما الحلقة الثالثة فتقام في اليوم الثاني للمؤتمر وموضوعها "التربية الاعلامية والتنمية المستدامة"و يرأسها ا.د.سامي طايع وتديرها ا.د.حنان جنيد ويتحدث فيها اساتذة من اسبانيا وكندا ومصر فضلا عن مدير ادارة الاعلام باليونسكو وتناقش الحلقة الرابعة موضوع الاعلام البيئي والتنمية المستدامة ويرأسها ا.د.عادل عبد الغفار ويديرها ا.د.محرز غالي ويشارك فيها ا.د.عصام نصر وا.د.محمد شومان وا.د.حنان يوسف وا.د امال الغزاوي وا.د.هالة نوفل وا.د نيرمين زكريا وا.د دينا ابو زيد وا.د.محمد عليش رئيس قسم الاتصال الجماهيري بالجامعة الامريكية بالشارقة- دولة الامارات ود.حسين اباظة المساعد السابق للمدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة ود.احمد قنديل رئيس وحدة الدراسات الدولية وبرنامج دراسات الطاقة بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ود.سعيد حامد الاستاذ المشارك بكلية الخوارزمي -دولة الامارات وا.عبد الجواد ابو كب رئيس مجلس امناء مؤسسة الاعلام والتحول الرقمي وا.محمد درويش مؤسس الشبكة المصرية للطاقات المتجددة والمياه وا. خالد سعد كبير مذيعي القناة الاولي بالتليفزيون المصري.

الحلقة الخامسة تناقش الإعلام التنموي

واضافت ا.د.ليلي عبد المجيد رئيس اللجنة الاعلامية للمؤتمر ان الحلقة الخامسة والاخيرة تناقش الاعلام التنموي :رؤي ونماذج عربية وترأسها أ.د.هويدا مصطفي وتديرها ا.د ليلي عبد المجيد ويشارك فيها ا.د عواطف عبد الرحمن وا.د نسمة البطريق وا.د.هبة الله السمري وا.د اماني فهمي و ا.د.عزة عبد العظيم وا.د.يحيي تقي الدين عميد كلية العلوم الانسانية والاجتماعية جامعة المسيلة بالجزائر وا.د.فهد الطياش الاستاذ بجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية وا.د.محمد العامري رئيس قسم العلاقات العامة بكلية الاعلام جامعة بغداد وا.د.عبد الله ابيل رئيس قسم الاعلام بجامعة بن زهر بالمغرب وا.د. عبد الرحمن المطيري استاذ بجامعة الامام محمد بن سعود بالمملكة العربية السعودية ويشارك فيها ايضا ا.د.رضوان بلخيري استاذ الاعلام بجامعة العربي بالجزائر وا.د.محمد دحماني استاذ الاعلام بجامعة المسيلة بالجزائر ود.عبد الصادق حسن ود.فهيمة عبد الله الاستاذين المساعدين بالجامعة الاهلية بالبحرين ود.سفيان ملولي استاذ الاعلام المشارك بجامعة صفاقس بتونسومن الخبراء ا.عبد المحسن سلامة رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاهرام وا. راندة فؤاد رئيس المنتدي العربي للبيئة والتنمية والفنانة التشكيلية وا.نشوي الحوفي صحفية وعضو المجلس القومي للمرأة.