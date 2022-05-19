«تعليم مطروح» تتابع امتحانات «تانية ثانوي»: الأمور مستقرة ولا مشكلات تقنية

تابع عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم في مطروح، انطلاق الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصف الثاني الثانوي في يومها الرابع بنظام التابلت، في مدرسة سيدي براني الثانوية المشتركة بحضور إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام، وعبدالوهاب بكار مدير الإدارة التعليمية.

متابعة الامتحانات الإلكترونية

واطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، من طلاب اللجان الفرعية في المدرسة، على دخولهم إلى المنصة الإلكترونية، وتوافر الأجواء المناسبة للامتحان، حيث أدى الطلاب الامتحان في الجبر وحساب المثلثات فترة أولي ورقيا وفترة ثانية إلكترونيا.

غرفة عمليات لمتابعة لجان امتحانات الثانوي

وقال وكيل تعليم مطروح، في تصريحات صحفية على هامش زيارته لجنة امتحانات الثانوى بمدرسة سيدي براني المشتركة، إنّ غرفة العمليات المركزية بالمديرية والإدارات التعليمية ومركز التطوير التكنولوجي، على تواصل دائم وتنسيق مستمر مع مسؤولي المدارس الثانوية، للوقوف على مسار الامتحان الإلكتروني، حيث تمكن الطلاب من أداء الامتحان الإلكتروني عبر المنصة التكنولوجية المخصصة للامتحانات.

توزيع ورقة المفاهيم على الطلاب

ووجّه وكيل تعليم مطروح، مدير إدارة براني التعليمية، بتوزيع ورقة المفاهيم علي الطلاب مع بداية الامتحان الورقي والسماح لهم بدخول أجهزة التابلت التعليمي، لتحديثها تحت إشراف مسؤول التطوير التكنولوجي بالمدرسة وفق التعليمات الوزارية، وبما يضمن دخول الطلاب المنصة الإلكترونية وأداء الامتحان بسهولة ويسر، لافتا إلى أنّ غرفة عمليات تعليم مطروح لم ترصد أي مخالفات في لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي حتى الآن.