تعليمات عاجلة من المدارس لطلاب «أولى وتانية ثانوي» بشأن التابلت

أعلنت المدارس الثانوية، تعليمات هامة وعاجلة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، التي تبدأ غدًا الأربعاء 11 مايو لطلاب أولي ثانوي، بأداء امتحان اللغة العربية الكترونيًا وورقيًا بلجان مؤمنة بالمدارس.

وشددت المدارس الثانوية، على صفحاتها الرسمية، على طلاب أولي وتانية ثانوي بضرورة الالتزام وإتباع التعليمات الآتية التي قررتها إدارة المدرسة حرصا على سلامة سير أداء الامتحانات بناء على تعليمات مركز التطوير بمديرية التربية والتعليم وهي كالتالي:-

تعليمات هامة للطلاب

- التأكد من تحديث التابلت لآخر نسخة من إصدار نوكس Knox.

- التأكد من تحديث منصة الامتحان Swift Assess بأخر إصدار رقم الإصدار v1.5.28.

- التابلت المهكر مسئولية الطالب وحدة ويحاسب عليها قانونًا، في حال ضبطه أثناء أداء الاختبار ويتطبق عليه اللوائح والتعليمات المنظمة لذلك.

- غير مسموح للطالب بالدخول بشريحة اتصال بداخل التابلت.

- الالتزام بموعد الحضور والتواجد باللجنة قبل الموعد المحدد بالجدول المعلن.

- لن يسمح للطالب بمغادرة اللجنة إلا مع انتهاء الوقت الأصلي للمادة.

جدول الصف الأول الثانوي

- يوم الأربعاء الموافق 11 مايو 2022 امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم السبت الموافق 15 مايو 2022 امتحان الكيمياء والجغرافيا.

- يوم الإثنين الموافق 15 مايو 2022 امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ.

- يوم الأربعاء الموافق 18 مايو 2022 امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم السبت الموافق 21 مايو 2022 امتحان الفيزياء والفلسفة والمنطق.

- يوم الإثنين الموافق 32 مايو امتحان الرياضيات.

- يوم الأربعاء الموافق 25 مايو امتحان الأحياء.

جدول الصف الثاني الثانوي 2022

- 12 مايو مادة اللغة العربية.

- يوم الأحد 15 مايو امتحان تطبيقات الرياضيات والجغرافيا.

- يوم الثلاثاء الموافق 17 مايو امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الخميس الموافق 19 مايو امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات.

- يوم الأحد الموافق 22 مايو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء والتاريخ.

- الثلاثاء الموافق 24 مايو امتحان الأحياء والفلسفة والمنطق.

- الخميس 26 مايو امتحان الكيمياء وعلم النفس والاجتماع.