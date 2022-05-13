امتحان كمياء أولى ثانوي 2022.. تنبيهات عاجلة بشأن التابلت 

يبدأ، بعد ساعات قليلة، امتحان كمياء أولى ثانوي 2022 للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022، ويعقد ورقياً وإلكترونياً في المدارس المجهزة ويتم إلحاق طلاب المدارس الخاصة غير المجهزة على المدارس الحكومية المجهزة لضمان سير الامتحانات دون أي معوقات، مع مراعة تطبيق الإجراءات الوقائية.

امتحان كمياء أولى ثانوي 2022 يعقد في المدارس المجهزة

ووجهت المديريات التعليمية مجموعة من التعليمات الخاصة بامتحان كمياء أولى ثانوي 2022، أهمها التأكد من إيصال التعليمات الخاصة بالطلاب وأولياء الأمور بالوسائل المتبعة من قبل المدارس وذلك بشأن تحديث أجهزة التابلت على أخر وضع لتفعيل منصة الامتحان الجديدة.

وشددت المديريات في خطابها، على ضرورة التأكد من عدم فصل التيار الكهربائي عن غرف الراكات على مدار اليوم أثناء امتحان كمياء أولى ثانوي 2022، والتأكد من صلاحية المدرسة واللجان من مسئول التطوير التكنلوجي بصفة يومية واستخدم الفصول الصالحة فنياً فقط كلجان وسرعة إعادة توزيع الطلاب في حالة وجود عل مستجد في أحد الفصول.

استلام أكواد امتحان كمياء أولى ثانوي 2022

وأكد على استلام أكواد امتحان كمياء أولى ثانوي 2022 من مسئول التطوير التكنولوجي قبل الامتحان بوقت كافي وتسليمها للكنترول لإعدادها للتوزيع على الطلاب في اللجان والتأكد على المعلمين وأمين التورديات بتواجد أجهزة التابلت الموجودة بحوزتهم كأجهزة احتياطية لأي ظرف طارئ.

سلومة: تابلت بديل لأداء امتحان كمياء أولى ثانوي 2022

وفي سياق متصل، قال أشرف سلومة، مدير التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم توفير تابلت بديل لامتحان كمياء أولى ثانوي 2022، وذلك لمنحه للطالب لأداء الامتحان في حالة حدوث أي عطل فني، لافتاً إلى أن الامتحانات ستعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع الإدارات التعليمية.

وأضاف «سلومة» لـ«الوطن»، أنه تم التنبيه على المدارس بضرورة استلام ورقة مفاهيم امتحان كمياء أولى ثانوي 2022 عقب انتهاء الامتحان طبقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم.